Лечение гормонами может предотвратить болезнь Альцгеймера

Ученые из США обнаружили, что курс заместительной гормональной терапии может замедлить развитие болезни Альцгеймера.

В Стэнфордском университете в Калифорнии (Stanford University in California) ученые изучили воздействие гена APOE4, который вызывает развитие болезни Альцгеймера, – и ЗГТ на теломеры. Теломеры – это короткие участки ДНК, которые присутствуют в каждой клетке и защищают хромосомы в процессе старения организма. Однако, чем старше человек, тем короче становятся теломеры, и авторы работы используют их длину, как показатель биологического возраста.

В исследовании приняли участие 63 здоровые женщины в период менопаузы, которые прошли курс заместительной гормональной терапии (ЗГТ). У 24 женщин был обнаружен ген APOE4. 31 женщина, которые были выбраны вслепую, прекратили терапию, а остальные 32 продолжали курс до конца исследования.

У женщин с геном APOE4 уровень теломеров сокращался быстрее, следовательно, и процесс биологического старения ускорялся. Значительное замедление изменений длины теломеров наблюдалось у женщин, которые продолжали ЗГТ в течение 2 лет.

"Ген APOE4 способствует старению на клеточном уровне задолго до появления внешних признаков", – утверждает автор доктор Натали Расгон, преподаватель психиатрии в медицинской школе Стэнфордского университета (Stanford University School of Medicine.).

zdravoe.com