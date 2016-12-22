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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Слепые узрят с помощью инновационного аппарата
    Опубликовано: 2016-12-22 19:04:10

    Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) одобрило аппарат, который дает слепым возможность видеть, хоть и ограниченную. Новая технология получила название «искусственная сетчатка».

    Искусственная сетчатка представляет собой лист электродов, который имплантируют в глаз хирургическим путем. Пациент также имеет пару очков с подключенной камерой и портативным видеопроцессором. Эти элементы обходят поврежденный участок сетчатки, и сигнал передается в мозг. FDA одобрило инновационную систему искусственной сетчатки, получившую от производителя – компании Second Sight Medical Products – название Argus II.

    С искусственной сетчаткой или протезом сетчатки слепой пациент не будет видеть также хорошо, как обычный человек, но может определить контуры и границы объектов, особенно при контрасте между светлым и темным.

    При помощи инновационного устройства люди с определенными формами слепоты смогут видеть переходы на улице, огонь на плите, контуры людей или автомобилей, а в некоторых случаях – даже большие цифры или буквы.

    "Это только начало", – заявила Грейс Шен (Grace Shen), руководитель программы по заболеваниям сетчатки из Национального института глаза, который помогал финансировать исследования в этой области.

    На первых порах искусственная сетчатка будет доступна в пяти штатах: Нью–Йорк, Калифорния, Техас, Мэриленд и Пенсильвания. В комплексе программа для слепых пациентов обойдется около 150 000 долларов, не считая хирургию и тренинги по использованию устройства.

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