Диета O2 защитит от рака

Диета O 2 , разработанная экспертами–диетологами из Нью–Ньорка, основана на антиоксидантах. Как считают авторы, антиоксиданты предотвращают рак и сосудисто–сердечные заболевания.

Диета O 2 – это 32–дневный план похудения, который начинается с 1 200 калорий, включает 4 дня "чистки". При этом рекомендуется воздерживаться от хлебо–булочных изделий, обезжиренных, жареных продуктов, безалкогольных напитков, сладостей, транс–жиров.

Автор диеты, Кэри Гласмен (Keri Glassman), эксперт по ЗОЖ в центре Nutritious Life уверена: вместо того, чтобы считать калории, нужно считать ORAC (oxygen radical absorbance capacity). Это единица измерения антиоксидантной активности продуктов питания, которая была введена в обиход органами здравоохранения США.

При этой диете нужно потреблять 50 000 ORAC в день, учитывая, что в 1 стакане черники содержится 9 700 ORAC.

Антиоксиданты могут играть роль в предотвращении определенных онкологических и сердечно–сосудистых заболеваний. «Чем больше человек употребляет продуктов с высоким показателем ORAC, тем более здоровым он становится», – считает Кэри Гласмен.

Данная программа питания также предлагает следующее меры: необходимо вести дневник похудения, высыпаться, уменьшить стресс, продолжать регулярные тренировки, а также вести активнную сексуальную жизнь.

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