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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Капуста: лучший источник витаминов и минералов
    Опубликовано: 2016-12-22 06:34:38

    По мнению диетологов, капуста – один из самых полезных для здоровья овощей. Капуста входит в кухню разных стран всего мира. И не зря: капуста полезна от кочерыжки до последнего листочка, и ее можно использовать в приготовлении самых разнообразных блюд.

    В капусте содержатся такие полезные нутриенты, как железо, витамин А, витамин С, витамин Е и другие. Во–первых, в капуста богата витамином С, которые необходим для работы иммунной системы, для здоровой кожи и волос.

    Витамин А способствует росту клеток, укрепляет волосы и улучшает кожу, в особенности, в старшем возрасте. Этот витамин необходим нам для здоровья глаз, а его недостаток может стать причиной потери зрения.

    Кроме прочего, капуста является богатым источником витамина Е. Этот витамин необходим для того, чтобы витамины А и С успешно усваивались организмом. Также, витамин Е участвует в работе мужской и женской репродуктивных систем.

    В капусте содержится большое количество железа, без которого не могут функционировать красные кровяные тельца, переносящие кислород. Когда в организме не хватает кислорода, мы чувствуем усталость и недостаток концентрации. Во время беременности железо особенно необходимо для развития организма и мозга ребенка.

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