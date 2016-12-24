Американские ученые уточнили полезные свойства красного вина

Американские ученые уточнили механизм лечебного действия активного компонента красного вина, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Как сообщает EurekAlert!, метаболизм ресвератрола изучили группа специалистов под руководством Дэвида Синклера (David Sinclair) из Гарвардского университета.

Предыдущие исследования ресвератрола показали, что биологические эффекты вещества обусловлены активностью гена SIRT1. Он кодирует фермент из семейства сиртуинов, регулирующих многие ключевые функции организма, в том числе ответственные за биологическое старение.



Фармацевтическая компания Sirtis начала поиски искусственных аналогов, которые по эффективности могут сравниться с компонентом красного вина. Однако специалисты компании приостановили исследования, предположив, что вещество может задействовать сразу несколько молекулярных механизмов.

Группа Синклера провела серию экспериментов на лабораторных мышах. Исследователям удалось вывести линию животных, у которых отсутствовали гены SIRT1.

По результатам исследования, у обычных мышей, получавших ресвератрол, наблюдались повышение скорости образования митохондрий и усиление их функции, а также рост содержания кофермента никотинамидадениндинуклеотида (НАД) в мышечной ткани. Эти эффекты, обусловленные активностью SIRT1, не наблюдались у животных, лишенных указанного гена.

Кроме того, Синклер и его коллеги выяснили, что прямое воздействие на ген SIRT1 оказывают только небольшие дозы ресвератрола. Однако этот ген является ключевым для проявления биологических эффектов любых доз вещества.

zavtra.com.ua