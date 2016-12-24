Развитие рака провоцирует недостаток кислорода

Злокачественные опухоли могут неконтролируемо увеличиваться вследствие гипоксии, то есть - дефицита кислорода в клетках. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Джорджии. Результаты исследования были опубликованы в Журнале молекулярной клеточной биологии.

В ходе экспериментов ученые взяли образцы транскрипции РНК (процесс синтеза РНК с использованием ДНК в качестве матрицы, или перенос генетической информации с ДНК на РНК) семи различных типов онкологических заболеваний (рак молочной железы, почек, печени, легких, яичников, поджелудочной железы и желудка) и проанализировали их с помощью общей базы данных. Оказалось, что во многих случаях ключевым фактором развития опухоли был недостаток или длительное отсутствие кислорода.

Отмечается, что ранее ученые уже предполагали связь кислорода с развитием рака, но не имели данных о том, что этот фактор может быть катализатором.

В настоящее время в онкологии доминирует убеждение, что за возникновение и развитие рака в организме человека полностью ответственны генетические мутации. Таким образом, если выводы американцев подтвердятся, онкологам придется радикально пересмотреть нынешние методы лечения рака, поскольку назначаемые сегодня препараты направлены на уничтожение мутации на молекулярном уровне, тогда как рак продолжает развиваться совершенно беспрепятственно.

zavtra.com.ua