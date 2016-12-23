Черника: уникальная ягода

Все мы еще в детства знаем, что ягоды и фрукты очень полезны для здоровья. Они содержат целый набор ценных витаминов и микроэлементов. Если же возникнет спор на тему, какой ягоде или плоду все же дать ветвь первенства. Ответов будет великое множество! Кто - то скажет, что самыми полезными являются яблоки, кто - то назовет лимоны, черную смородину, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

И только единицам известно, что на самом деле полезнее остальных является черника!

Именно черника по своим уникальным свойствам является незаменимой для нормальной, полноценной работы организма человека. Эта маленькая сочная ароматная ягодка является настоящим сокровищем! Ведь содержит не только очень ценные витамины, микроэлементы и кислоты. В косточке этой ягоды содержится уникальное по свое пользе для организма и здоровья человека, черничное масло и совершенно уникальный белок!



Самым важным условием в процессе употребления этой ягодки в пищу, является умение сохранить все ценные ее составляющие: витамины, белок, черничное масло, минералы и кислоты. Обычно мы не умеем правильно обработать чернику, а после приготовления, теряем почти восемьдесят процентов всех уникальных веществ. Если ягоду собирали в перезрелом виде, или в недозрелом и, к тому же, помяли ее во время транспортировки, то, мы получим черничную кашу, совершенно бесполезную, потерявшую свою ценность.



Сегодня существуют специальные технологии получения всех полезных веществ из черники, посредством приготовления специальной черничной пасты. Черничная паста является ценным фармакологическим препаратом. В черничной пасте удается сохранить все ценные вещества и микроэлементы без окисления, и мякоть и косточку.



Рекомендуют черничную пасту употреблять при заболеваниях моче - половой системы, сердечно - сосудистой, при проблемах, связанных с опорным и двигательным аппаратом. Но, особенно черничная паста полезна для людей с плохим зрением, для диабетиков. Черника - ягода красоты и молодости. Для желающих быть всегда в любом возрасте красивыми и молодо выглядеть, непременно нужно употреблять черничную пасту. Черничную пасту применяют не только, как вспомогательное и профилактическое средство, оно вполне может употребляться человеком при определенных заболеваниях в качестве лекарственного препарата. Но обо всех тонкостях приема необходимо проконсультироваться с вашим семейным доктором. Черничная паста - уникальный препарат для людей, длительное время работающих за компьютером, ее рекомендуют принимать людям, чья профессия требует длительной работы на компьютере и напряженного внимания, отрицательно влияющего на качество зрения.



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