Правильно организованный день поможет жить легче

Организация собственного рабочего времени - очень важная вещь, которая при правильном подходе позволит не только все успевать, но еще и оставит время на чаепитие и перекур.

Распланировать день проще всего визуально. Для это вам потребуется просто компьютер с выходом в интернет или без него. Если интернет есть, то услуги органайзера предоставляет сейчас любая почти электронная почта - там есть телефонная книга, заметки, простой калькулятор онлайн, и заходить в свой органайзер можно практически с любого компьютера. Это удобно, если вы привыкли перемещаться налегке , а работать из дома, офиса или гостиницы. Особенно это удобно, если вы находитесь в отпуске или командировке и не хотите таскать с собой ноутбук, на котором можно поставить стационарный органайзер.

Увы, эра бумажных записных книжек все стремительнее становится архаикой. По статистике, лишь 5% людей пользуются бумажными блокнотами. Около 60% одновременно используют и то и другое, таким образом, обеспечивая переходный период между аналоговыми и цифровыми способами записи. Остальные же предпочитают иметь с собой весь мобильный офис.

С появлением планшетов, смартфонов с большими экранами стало возможно находиться в рабочем процессе 24 часа в сутки. Встречу можно провести через скайп, принять и отправить документы, произвести необходимые расчеты на калькуляторе - практически все организационные вопросы можно решить в любой точке мира, где есть интернет.

Однако специалисты в области медицины не считают, что это хорошо. Постоянно находясь онлайн, грань между рабочим временем и отдыхом постепенно стирается. А это значит, что человек не переключается, не отдыхает полноценно, что сказывается на его здоровье - нервная система перенапрягается и дает сбой. Поэтому врачи рекомендуют четко организовывать рабочий день, а приходя домой стараться поменьше включать компьютер.

zavtra.com.ua