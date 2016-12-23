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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Американцы создали антибактериальный пломбировочный материал
    Опубликовано: 2016-12-23 16:04:15

    Американские ученые создали ряд новых пломбировочных материалов, которые обладают антибактериальными и реминерализующими свойствами.

    Хуакунь Сюй (Huakun Xu) из университета Мэрилэнда и его коллеги рассчитывают, что срок службы созданных при помощи нанотехнологий материалов составит 10 лет.

    Под воздействием вырабатываемых микроорганизмами соединений начинается разрушение зубной эмали, вследствие чего возникает кариес. В ходе лечения стоматолог удаляет размягченную минерализованную ткань зуба (дентин), в которой содержатся микроорганизмы. Часть дентина не поддается удалению, поэтому внутри зуба остается некоторое количество бактерий, что является причиной возникновения вторичного кариеса.

    Исследователи создали антибактериальные материалы, обеспечивающие надежность пломбирования (праймер и адгезив). В состав адгезива входят наночастицы серебра. Также этот материал призван поддерживать щелочные значения pH внутри зуба, поскольку в щелочной среде микроорганизмы ограничивают выработку органических кислот.

    "Мы включили антибактериальные агенты также в материалы, обеспечивающие прочность пломбирования, поскольку это первые вещества, которые покрывают внутреннюю поверхность зуба и заполняют тонкие канальцы внутри него при лечении кариеса", - отметил Сюй.

    Ключевым компонентом композитного материала, который используется для пломбирования, являются наночастицы фосфата кальция. Эти наночастицы способствуют восстановлению минеральной составляющей зуба.

    Все материалы протестированы в лаборатории с использованием биопленок, созданных из слюны добровольных участников исследования. Следующим шагом будут испытания пломбировочных материалов на зубах животных и людей.

    zavtra.com.ua

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