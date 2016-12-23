Прием пищи ради удовольствия может привести к ожирению

Прием пищи ради удовольствия возбуждает мозговые центры вознаграждения, что может стимулировать переедание и, как следствие, приводить к ожирению.

Об этом свидетельствуют данные итальянских ученых.

"Гедонический голод характеризуется желанием есть для удовольствия, чтобы насладиться вкусом, а не для того, чтобы в большей степени удовлетворить энергетические потребности организма", - говорит доктор медицинских наук, сотрудник Неапольского университета SUN и руководитель исследования Палмьеро Монтелеоне.

"Например, поедание кусочка торта даже после сытной еды, это потребление, продиктованное удовольствием, а не дефицитом энергии. Физиологический процесс, лежащий в основе гедонистического приема пищи полностью не изучен, но очевидно, что в него вовлечены такие эндогенные субстанции, регулирующие механизм вознаграждения, как гормон грелин (гормон голода) и такие химические составляющие, как 2-арахидоноилглицерол (эндоканнабиоид, 2-AG)"- пояснил специалист.

В ходе исследования ученые оценивали восьмерых сытых и здоровых взрослых в возрасте 21 года, предлагая каждому его любимое блюдо, а затем менее приятную еду с сопоставимым уровнем калорий и пищевой ценности. Периодически исследователи замеряли уровни 2-AG и грелина. Уровень обоих в плазме крови возрастал в ходе трапезы для удовольствия и не менялся при поглощении пищи, не взывавшей особой любви испытуемых. Этот рост гормонов предполагает активацию системы вознаграждения (удовольствия) в головном мозге, которая передает сигналы телу, сколько должно быть съедено для восполнения дефицита энергии.

"Гедонистический голод может серьезно стимулировать переедание в мире, где все "вкусности" легко доступны, и вызывать всплеск ожирения",- отмечает Монтелеоне.

По его мнению, понимание физиологических механизмов такого пищевого поведения может пролить свет на эпидемию ожирения в мире. Дальнейшие исследования феномена гедонистического голода должны проводиться с участием пациентов, страдающих лишним весом или другими расстройствами пищевого поведения, считает ученый.

zavtra.com.ua