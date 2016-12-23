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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • ВОЗ призвала медицинских работников чаще мыть руки
    Опубликовано: 2016-12-23 13:04:54

    Почти каждый десятый пациент в мире заражается различными инфекциями, находясь на стационарном лечении. Такие данные содержатся в отчете, опубликованном пресс-службой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

    Специалисты ВОЗ оценили показатели заболеваемости внутрибольничными инфекциями в разных странах мира.

    По данным исследования, в развитых странах такими инфекциями заражаются семь человек на сотню госпитализированных. В развивающихся странах этот показатель достигает 10 процентов.

    Сотрудники международной организации также выяснили, что внутрибольничными инфекциями заражается почти каждый третий пациент отделений интенсивной терапии и реанимации.

    Распространение внутрибольничных инфекций ВОЗ связывает в первую очередь с нарушением правил личной гигиены медицинскими работниками. В частности, по мнению представителей организации, медперсонал уделяет недостаточно внимания мытью рук перед контактами с больными.

    В связи с этим ВОЗ призвала медиков, работающих в стационарах, чаще обрабатывать руки дезинфицирующими растворами, а при отсутствии специальных средств использовать обычное мыло.

    zavtra.com.ua

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