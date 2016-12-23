ВОЗ призвала медицинских работников чаще мыть руки

Почти каждый десятый пациент в мире заражается различными инфекциями, находясь на стационарном лечении. Такие данные содержатся в отчете, опубликованном пресс-службой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Специалисты ВОЗ оценили показатели заболеваемости внутрибольничными инфекциями в разных странах мира.



По данным исследования, в развитых странах такими инфекциями заражаются семь человек на сотню госпитализированных. В развивающихся странах этот показатель достигает 10 процентов.

Сотрудники международной организации также выяснили, что внутрибольничными инфекциями заражается почти каждый третий пациент отделений интенсивной терапии и реанимации.

Распространение внутрибольничных инфекций ВОЗ связывает в первую очередь с нарушением правил личной гигиены медицинскими работниками. В частности, по мнению представителей организации, медперсонал уделяет недостаточно внимания мытью рук перед контактами с больными.

В связи с этим ВОЗ призвала медиков, работающих в стационарах, чаще обрабатывать руки дезинфицирующими растворами, а при отсутствии специальных средств использовать обычное мыло.

zavtra.com.ua