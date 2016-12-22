Суррогатное материнство: что важно знать

Современная Украина, несмотря на определенные нюансы законодательства, пока что достаточно либеральна по отношению почти ко всем сферам жизнедеятельности своих граждан. Это касается, в том числе, такого аспекта, как суррогатное материнство.

Пока что иностранцам позволено пользоваться услугами украинских женщин, чтобы завести себе ребенка, которого они не могут родить самостоятельно по разным причинам (может быть, это бесплодная пара, может быть это гей-семья, которая физиологически не может быть родителями) и не нет желания усыновлять чужого ребенка из приюта.

Украинские женщины в качестве суррогатных матерей в мире очень высоко котируются, во-первых, потому что украинки очень красивые, следовательно, ребенок, так или иначе, переймет определенные черты суррогатной мамы и вырастет симпатичным. Вторая причина - цена. Суррогатное материнство в Украине ценится значительно дешевле, чем аналогичная услуга в Европе или Америке. Поэтому и едут в Украину иностранцы, чтобы завести ребенка от украинской мамы. Даже в России, где также есть прецеденты суррогатного материнства для иностранцев, это дороже, чем в украинских центрах репродуктивной хирургии.

Уже не первый год в обеих странах пытаются поставить вопрос суррогатного материнства на самый высокий уровень, поскольку дело касается демографического вопроса, который, учитывая негативную статистику, потихоньку переходит в раздел национальной безопасности. Кроме того, против «торговли» чревами матерей достаточно активно выступает церковь. Вопрос даже не столько в неестественном способе зачатия. Дело в том, что для многих девушек суррогатное материнство - это бизнес. Они сами находят клиентов через интернет, минуя специализированные центры, чем подвергают опасности и себя, и будущих детей, чтобы не делиться деньгами со специалистами, осуществляющими контроль над суррогатными матерями.

zavtra.com.ua