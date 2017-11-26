Электронная переписка помогает хроническим больным

Людям с хроническими заболеваниями, такими как астма, простатит или сахарный диабет, периодическая электронная переписка с врачом может принести существенную пользу.

Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования, проведенного калифорнийскими учеными.

Исследование включало более 1 000 хронических больных, проживающих в северной части Калифорнии.

Среди диагнозов чаще других фигурировали бронхиальная астма, сахарный диабет 2 типа, гипертензия, застойная сердечная недостаточность и коронарная болезнь сердца.

Все участники получали доступ к онлайн-порталу, на котором можно было просматривать свои медицинские карты и назначения, записываться на очередной прием в клинику, а также отправлять конфиденциальные письма с вопросами своему лечащему врачу.

Проведенный через год опрос участников показал, что 56% из них воспользовались возможностью переписки с лечащим врачом, а 46% использовали электронные письма как основной способ общения с врачом по поводу своего хронического заболевания.

В декабрьском номере журнала American Journal of Managed Care сообщается, что 32% пациентов, которые переписывались с врачом через портал, отмечали улучшение состояния здоровья. В то же время 67% не заметили никакой связи между перепиской и состоянием своего здоровья.

«Мы обнаружили, что весьма значительная доля участников, получивших возможность электронной переписки с лечащим врачом, воспользовались ею и отметили положительные сдвиги в состоянии здоровья. По мере того, как доступ пациентов к своим медицинским картам будет расширяться, и они смогут по интернету общаться со своими докторами, мы станем свидетелями роста эффективности лечения», - уверяет ведущий автор исследования доктор Мэри Рид (Mary Reed), научная сотрудница Kaiser Permanente.

В этом есть разумное зерно. Все мы прекрасно понимаем, что миллионы хронических больных не посещают врача так часто, как этого требует их заболевание. Причинами могут быть занятость на работе, семейные обстоятельства, удаленность от лечебного учреждения и банальная бедность. Электронная консультация врача между визитами была бы чудесным выходом и помогла бы улучшить исходы многих заболеваний.

Не секрет, что сегодня уровень медицинской грамотности больных далеко не такой, каким был еще полвека назад. В наши дни нередко можно встретить человека, который при помощи интернета узнал о своей болезни почти все и чуточку больше. Таким людям необязательно часто ездить за тридевять земель в клинику, а достаточно просто получать по почте лаконичный ответ на тот или иной вопрос.

В нашем исследовании появление электронной переписки привело к сокращению числа телефонных звонков на 42%, а количество визитов в клинику уменьшилось в среднем на 36%. Интересно, что электронная переписка в итоге позволила снизить затраты на лечение у значительной части больных. Возможно, это связано с более эффективным контролем заболевания между посещениями врача.



medbe.ru