Вакуумный массаж

Целлюлит является следствием множества факторов, и одним из них является застой лимфы в тканях. Поэтому логично для избавления от целлюлита проводить процедуры по улучшению работы лимфодренажной системы. Вакуумный массаж отлично справляется с этой задачей, он не только способствует выводу токсинов из организма, но и уменьшает жировые отложения, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Данный вид массажа очень популярен в салонах красоты, но его можно проводить и в домашних условиях. Такой массаж можно проводит как электрическими вакуумными массажерами, так и специальными банками. Покупка специального массажёра - это значительные затраты, если вы хотите сэкономить, то можно проводить процедуру специальными пластиковыми банками.

Принцип вакуумного массажа предельно прост, внутри банки создаётся создаётся перепад давления и кожа как бы засасывается, в следствии чего увеличивается приток к тканям и за счет этого активизируется движение лимфы и улучшается обмен веществ. Банки передвигаются по поверхности тела либо неподвижно ставят в зоны к которым необходимо увеличить приток крови. Преимущество массажера в том, что вы можете регулировать давление внутри банки тем самым постепенно увеличивать воздействие на кожу не повреждая ткани. Для лучшего эффекта и равномерного скольжения необходимо использовать антицеллюлитное масло или крем. Для комплексной терапии можно добавить аэробные тренировки: бег, танцы, плавание или аэробику. Так же показано обильное питьё и низкокалорийная диета. После проведения массажа дополнительно можно сделать обёртывание на проблемную зону. Такой вид массажа является очень эффективным даже при очень тяжёлых формах целлюлита. Но у этого метода есть множество противопоказаний, такую процедуру нельзя проводить беременной женщине во второй половине беременности,при варикозном расширении вен и различных опухолях. Так же при запущенном целлюлите после проведения процедуры могут образовываться гематомы.



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