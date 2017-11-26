Мы запрограммированы толстеть на зиму

Вы чувствуете зимой зверский аппетит, который вынуждает вас откладывать пару лишних килограммов?

Теперь можете смело винить с этом эволюцию.

По крайней мере, так утверждают авторы последнего научного исследования, опубликованного в январском выпуске Proceedings of the Royal Society B.

Ученые из Эксетерского университета (Великобритания) говорят, что периодическое наступление холодного и голодного зимнего сезона за сотни тысяч лет выработало у нас стремление наедаться и откладывать жир.

Однако никакого встроенного стоп-крана природа не предусмотрела. Да и зачем такой стоп-кран в диком мире, где ресурсы ограничены, а ожирение практически не встречается? По понятным причинам лишний вес не представлял угрозы для наших первобытных предков, чего не скажешь о постоянном недоедании.

«Вы думаете, что эволюция должна была наградить нас способностью регулировать поступление пищи, однако на самом деле человек очень слабо контролирует свой аппетит. Это было замечательным механизмом выживания в дикой природе, но стало настоящим бичом человечества, когда у нас появился избыток еды», - поясняют ученые.

Доктор Эндрю Хиггинсон (Andrew Higginson), соавтор исследования, говорит, что сахар, жиры (калории) и вкусный аромат пищи всегда приманивали людей. Теперь мы окружены огромным выбором кондитерских изделий, гамбургеров, сэндвичей, пиццы и ароматизированных продуктов. Вполне естественно, что наш механизм выживания берет верх над слабым голосом разума.

Математическая модель доктора Хиггинсона показывает, что все животные и дикий человек в природе склонны к набору веса тогда, когда пищу становится сложнее находить – перед холодами. Этот инстинкт у нас по привычке активизируется в зимние месяцы, а сегодня в этот сезон столы ломятся от бабушкиных пирожков, рулетов, холодцов и прочих вредностей. Вот вам и весь секрет быстрого набора веса.

Что же делать? Либо собрать волю в железный кулак, либо не дразнить свою природу.



medbe.ru