Мобильник: в чем вред

Американские ученые призывают всех мам прятать подальше мобильные телефоны во время кормления или ухода за младенцами.

Эксперименты на грызунах показали, что фрагментированный и хаотичный уход за малышом может помешать правильному развитию головного мозга и привести к психоэмоциональным расстройствам в будущем.

Сотрудники Университета Калифорнии в Ирвайне (UCI) утверждают, что любые внешние раздражители, в том числе невинный телефонный звонок или СМС, прерывают нормальное общение матери и ребенка, оставляя глубокий след в его психическом развитии.

Доктор Талли Барам (Tallie Baram) и ее коллеги доказали, что определенные ритмы и паттерны общения матери и ребенка критически важны для детского мозга, который нуждается в предсказуемости и непрерывности стимулов для правильного созревания высших нервных структур.

«Хорошо известно, что психоэмоциональные расстройства, такие как депрессия, обусловлены неблагоприятным сочетанием генов и факторов внешней среды, особенно в чувствительном детском возрасте. Наша работа выявила, что для психоэмоционального здоровья ребенку требуется предсказуемое поведение и внимание со стороны матери. Этого нельзя добиться, если вы одной рукой развлекаете малыша, а другой нажимаете кнопки на мобильнике» - пишут авторы в январском номере Translational Psychiatry.

Опыты на грызунах показали, что отсутствие постоянства в поведении матери и нехватка внимания серьезно нарушают развитие потомства. Подросшие в такой среде крысята мало интересовались сладкой пищей и играми с другими детенышами – это два независимых показателя способности получать удовольствие. Недостаточная способность к наслаждению (ангедония) ведет к депрессии и другим расстройствам.

Как же это происходит на уровне мозга? Доктор Барам объясняет, что предсказуемые приятные события (например, мамина улыбка, разговор, поглаживание) в младенчестве способствуют развитию дофаминовых структур мозга, отвечающих за наслаждение. Если приятных событий недостаточно или они нерегулярны, то эти структуры созревают плохо, что в будущем чревато ангедонией и депрессией.

Сегодня доктор Барам работает над анализом видеозаписей, дневников и графиков ухода за младенцами. Ученые пытаются разработать идеальное руководство по уходу за ребенком для профилактики эмоциональных проблем у тинэйджеров, однако очевидно, что это работа не на один год.



medbe.ru