Сервис доставки цветов в Одессе, которым я пользуюсь

Хочу поделиться с вами своей находкой – отличным сервисом доставки цветов, который меня сразил наповал с первого раза, когда я решил подарить своим дамам цветы. Не подумайте, что я альфонс, под девочками имею ввиду мою маму и сестру.

Около 4 лет назад моя семья решила уехать в Одессу, это любимый город моей мамы, она мечтала жить около моря и вот мечта сбылась, а я так и остался жить в Польше. И как вы понимаете видимся мы с ними не очень часто, и в основном на все праздники мы далеко друг от друга. Но мне каждый раз хочется радовать их, и я отправляю им подарки разные, либо же друзей прошу чтобы купили тот или иной подарок и заехали поздравить от меня или же сам по почте отправляю, но однажды мне пришла в голову идея купить цветы в интернет- магазине и заказать доставку цветов. И я начал активные описки в интернете хорошего магазина цветов с доставкой цветов по Одессе.

Я попал в магазин цветов вот этот. Я посмотрел цветочные композиции, которые они предлагают, почитал отзывы про магазин и понял, что им можно смело доверить такое задание. И как оказалось заказать цветы в Одессе у них очень просто, и покупка букета заняла у меня буквально считанные минуты. Купить букет с доставкой в магазине Роза можно или же разместив заказ на сайте или с помощью скайпа или вайбера. И что еще удобно, так это то что вы можете оплатить любым удобным для вас способом, я оплатил картой.

Как я понял, одесситы люди очень творческие, и способные делать приятное для людей, потому что когда я заказывал, то была акция на второй букет цветов https://roza.od.ua/akcii-v-odesse. Еще я был приятно удивлен тем что, у них доставка цветов по городу осуществляется в любое удобное для клиента время и нужное место, это может быть, как ресторан, спа салоне так и дом и абсолютно бесплатно. За это еще один плюсик!

Шикарный букет созданный руками настоящих профессионалов!

Хочу выразить свою огромную благодарность за то, что в городе Одесса творят такие флористические шедевры, за то, что они радуют людей, вдохновляют своими композициями и помогают радовать любимых на расстоянии. Больше всего меня волновал вопрос свежести цветов при покупке букета, но меня сразу же успокоили что в магазине Роза все всегда высшего качества. Их сервис доставки цветов по городу Одесса работает на высшем уровне. Знаете, что они еще сделали для меня? Эти волшебники сделали фото моих любимых с букетами и отправили мне, и тогда я убедился в их правоте по поводу свежих цветов, потому что это были прекрасные цветы, от которых даже на фото веяло теплом и любовью.

Я очень рад, что я попал именно на этот сайт цветочного магазина У меня остались только лучшие впечатления от предоставленных услуг, я смело всем рекомендую магазин цветов Роза и их службу доставки, и буду рекомендовать друзьям и знакомым. Мне очень понравился их подход к работе. Я обязательно теперь буду пользоваться их услугами в Одессе. Конечно же, и я оставил свой отзыв про их работу у них на сайте, потому что это действительно те ребята, к которым хочется возвращаться еще и еще.

Ваш P. Kononov