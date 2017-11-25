Эректильная дисфункция: стоит ли принимать биодобавки

Биодобавки для повышения мужской сексуальной функции могут оказаться не просто бесполезными, но и опасными для вашего здоровья.

Об этом предупреждают ученые на страницах Journal of Sexual Medicine.

Проблема эректильной дисфункции, по некоторым данным, в какой-то момент жизни затрагивает до 40-70% мужчин.

Чтобы избежать дорогостоящего лечения первоначальной проблемы или не обсуждать неудобные вопросы с урологом, многие обращаются к биодобавкам и нетрадиционным методам лечения.

Неудивительно, это очень успешный и динамичный бизнес. В США продажи биологически активных добавок за период с 1997 по 2007 год удвоились.

На данный момент каждый второй американец принимает биодобавки при тех или иных заболеваниях и состояниях.

Умопомрачительное разнообразие продуктов, от горянки до женьшеня, обходится местным пациентам от $0.83 до $5.77 за день лечения. При этом информации о составе, качестве компонентов, противопоказаниях и побочных эффектах биодобавок крайне мало, а правильность указанных дозировок и схем приема остаются на совести самого производителя.

Не боясь помешать такому большому и прибыльному делу, группа исследователей из Баптистского медицинского центра Уэйк Форест (Уинстон-Сейлем, Северная Каролина) самостоятельно проанализировала имеющиеся научные данные об эффективности и безопасности самых продаваемых в США биодобавок, которые рекомендуют при эректильной дисфункции.

Ученые хотели вооружить практикующих урологов научно обоснованной информацией, которая поможет консультировать пациентов с сексуальными проблемами.

Не секрет, что сегодня в этом деле врачи вынуждены опираться либо на сомнительные отрывочные сведения из периодики, либо на заверения медицинских представителей, которые, по понятным причинам, еще менее надежны.

Рецептурные вещества под видом биодобавок

Авторы анализа не нашли научных подтверждений эффективности подавляющего большинства биодобавок, которые принимают для повышения либидо и эректильной функции. Но выяснилось, что некоторые из них имеют потенциально опасные побочные эффекты, которые скрываются производителями.

Так, «натуральные» биодобавки могут содержать следы ингибиторов ФДЭ-5 – синтетических веществ, которые содержатся в виагре, левитре или сиалисе – рецептурных лекарственных препаратах.

Эти препараты легально нельзя отпускать без назначения врача, однако предприимчивые компании не стесняются добавлять их в свои «натуральные» продукты. В таких случаях потребитель имеет желанный результат – стойкую эрекцию – но даже не подозревает о потенциальных рисках.

Мужчины с коронарной болезнью сердца, которым назначены нитраты (нитроглицерин), не должны принимать ингибиторы ФДЭ-5 – такое сочетание может резко снизить артериальное давление.

Кроме того, ингибиторы ФДЭ-5 нежелательно сочетать с алкоголем, о чем потребителей попросту не предупреждают.

Ингибиторы ФДЭ-5 нельзя принимать мужчинам с тяжелой почечной и печеночной недостаточностью. У больных аденомой предстательной железы, которые принимают тамсулозин (омник), теразозин или доксазозин, ингибиторы ФДЭ-5 могут привести к головокружению, стать причиной падений и травм.

Одно из исследований выявило, что 81% (!) безрецептурных продуктов, завезенных в Соединенные Штаты из стран Восточной Азии, содержат те или иные количества ингибиторов ФДЭ-5, в основном силденафила.

«За» и «против» популярных ингредиентов

- Дегидроэпиандростерон (DHEA) – многофункциональный натуральный стероидный гормон, который получают из ямса и сои. Хотя ученые не подтвердили его эффективность, в низких дозах DHEA оказался безопасным и не оказывал существенного влияния на гормональный фон мужчины.

- Пажитник греческий (сенной) входит в топ-3 самых популярных мужских продуктов на рынке США. Ученые допускают, что пажитник действительно стимулирует либидо, способствует более ярким сексуальным ощущениям и увеличивает общее качество жизни. Не имеет побочных эффектов.

- Гинкго билоба – легендарное и противоречивое средство при многих заболеваниях с недоказанной эффективностью; ученые не поддерживают его использование при эректильной дисфункции. Гинкго может вызывать головную боль, судороги и кровотечения, особенно в сочетании с варфарином.

- Корень женьшеня занимает одно из первых мест по популярности у мужчин и входит в большинство биодобавок. Повышает работоспособность, стимулирует сексуальную функцию. Имеет множество побочных эффектов: головная боль, бессонница, расстройство желудка, сыпь. Из-за неожиданной способности понижать сахар женьшень небезопасен для диабетиков, получающих инсулин.

- Горянка (эпидемиум) является малотоксичным, относительно безопасным, но и бесполезным в нашем случае растением. Последний обзор научных данных не подтверждает эффективность горянки при мужской сексуальной дисфункции.

- Аминокислота L-аргинин – лидер по продажам в Америке. Предположительно, улучшает эректильную функцию у некоторых мужчин. Эта аминокислота относительно безопасна, но может снижать артериальное давление без существенного влияния на частоту сердечных сокращений.

- Мака перуанская (maca) – произрастающее в Южной Америке пищевое растение, которые считается местным афродизиаком. Ученые признают его эффективность у животных, но не у человека. Описано несколько случаев гепатотоксического действия маки, возможно повышение давления.

- Якорцы – популярное в Европе и на постсоветском пространстве растение, которое применяли и для «мужской силы», и даже для спортивных достижений (анаболик). Американские ученые считают якорцы малоэффективным средством, которое к тому же опасно для печени и почек.

- Йохимбин – хорошо известный натуральный продукт, который действительно способен повышать сексуальную функцию у мужчин, однако его применение связано с риском повышения давления, головной болью, нервным возбуждением, бессонницей и потливостью.

= Цинк – распространенный ингредиент в «мужских» биодобавках и витаминных комплексах. Считается важным витамином для поддержания функций предстательной железы. При сексуальных нарушениях цинк сам по себе неэффективен, в рекомендуемых дозах безвреден.

Насколько качественный ваш продукт?

Степень очистки ингредиентов особенно беспокоит исследователей.

Поскольку биодобавки не классифицируются как лекарственные препараты, к ним не предъявляют серьезных требований по безопасности, эффективности и качеству.

И этой возможностью пользуются очень и очень многие недобросовестные компании, продающие в красивой упаковке буквально все, что угодно.

Профессор урологии Райан Терлецки (Ryan Terlecki), автор последнего исследования, говорит: «Хотя некоторые из рассмотренных нами биодобавок в действительности оказались многообещающими, грамотно продуманными и качественными продуктами, этого нельзя сказать о большинстве. Мы вынуждены признать, что во многих случаях польза от приема биодобавок ничем не подтверждается, а об их токсичности науке мало что известно. Мы не рекомендуем принимать биодобавки при эректильной дисфункции».

Что тут говорить?

Решайте для себя сами: пойти к профессионалу и хотя бы попытаться действовать по науке, или же обратиться в ближайший магазин или аптеку за чудо-капсулой с неизвестным составом.

medbe.ru