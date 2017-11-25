Путешествие по сосудам мозга: нейрорадиология в США

На днях журналисты интернет-издания Medgadget были приглашены в Медицинский центр Университета Калифорнии в Сан-Франциско, где стали свидетелями минимально инвазивного вмешательства на мозговых сосудах молодого пациента с наследственной геморрагической телеангиэктазией (НГТ).

Наследственная геморрагическая телеангиэктазия (синдром Ослера) сопровождается образованием по всему телу многочисленных сосудистых аномалий, в том числе в сосудах головного мозга, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Симптомы при этом варьируют от назальных кровотечений до серьезного нарушения неврологических функций.

Сегодняшнему пациенту немного за 30, он жалуется на симптомы НГТ с подростковых лет. За эти годы молодой человек перенес несколько хирургических операций, включая удаление значительной части черепа после инфекции.

Новыми симптомами стали частые судороги, которые окончательно лишили его возможности трудиться и жить нормальной жизнью.

Для дальнейшей диагностики и лечения больной был направлен в Специализированный центр НГТ при UCSF – одно из немногих мест в Соединенных Штатах (да и в мире), где занимаются только этой редкой болезнью.

Доктор Стивен Хеттс (Steven Hetts), заведующий отделением нейрорадиологии в Общеклинической больнице Сан-Франциско и преподаватель радиологии в UCSF, заподозрил у мужчины артериовенозную мальформацию (АВМ) головного мозга.

Артериовенозная мальформация - это аномальное прямое соединение между венозными и артериальными сосудами.

Обычно у больных НГТ такие мальформации образуются в крупных органах (легкие, мозг) и вызывают самые разнообразные симптомы, в зависимости от их локализации.

Ангиография сосудов головного мозга используется для поиска АВМ и требует наличия в больнице высокотехнологичного оборудования, хорошо подготовленного персонала, слаженной командной работы. Самое главное для хороших результатов в этом деле – годы опыта и наметанный глаз, способный быстро найти несоответствия на сложных черно-белых сплетениях сосудов, предстающих перед врачами.

По прибытии журналистов в лабораторию катетеризации пациент уже был под местным наркозом и седирован.

Такое состояние позволяет ему слышать происходящее вокруг и следовать повторяющимся инструкциям врача «закрыть глаза и задержать дыхание», когда это будет необходимо.

После седирования врач вводит в бедро мужчины катетер, который медленно направляется вверх по бедренной артерии к головному мозгу.

Через этот катетер будет введено рентгеноконтрастное вещество («контраст»), позволяющее увидеть сосудистую сеть разных частей мозга в деталях. В лаборатории UCSF применяют систему для флюороскопии Siemens (dual C-arm), которая одновременно визуализирует две плоскости и позволяет понять трехмерное строение исследуемых сосудов.

Весь процесс подготовки пациента, введения катетера, получения и анализа снимков выполнялся уже много раз одной и той же командой из двух радиологов, хирурга и анестезиолога под руководством доктора Хеттса. Пока остальные трудятся над катетером, анестезиолог поддерживает больного в состоянии полусна.

Каждые несколько минут его просят не моргать и не дышать по 10 секунд, пока вводится контраст и делаются снимки.

Команда доктора Хеттса работает прямо возле пациента со специальной свинцовой защитой, которая не пропускает рентгеновские лучи.

Для дополнительной безопасности персонала во время серии снимков они отходят в сторону от источника излучения. Здесь делается все возможное для защиты людей, которые работают с радиацией изо дня в день на протяжении многих лет.

Пока журналисты разговаривали с родителями сегодняшнего пациента, врачи уже закончили свою работу: артериовенозная мальформация была успешно обнаружена, и теперь дело за нейрохирургами.

Глядя на гибкие тоненькие катетеры, мониторы и кнопки, непосвященному человеку с трудом верится, что здесь, на наших глазах происходит эволюция новой области медицины – нейрорадиологии.



medbe.ru