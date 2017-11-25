Симптомы стенокардии

Стенокардия - проявление ишемической болезни сердца, связанное с ухудшением коронарного кровообращения, чаще всего вследствие атеросклероза. В начальной стадии стенокардии, когда атеросклеротические изменения в артериях ещё незначительны, приступы стенокардии редки и вызываются только большими физическими и эмоциональными нагрузками, затем частота приступов растет. В тяжёлой форме приступы могут возникать и в состоянии покоя, может развиться инфаркт миокарда, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Симптомы стенокардии.

При возникновении стенокардии боль чаще интенсивна, имеет давящий, сжимающий характер. Чрезвычайно характерна для стенокардии иррадиация боли: чаще в левую руку, левое плечо, под левую лопатку, в нижнюю челюсть. Болевой приступ длится 1-10 мин и быстро купируется приемом нитроглицерина или при прекращении физической нагрузки. Вместе с тем у различных пациентов наблюдались приступы стенокардии, длившиеся от 30 секунд до 30 минут. При стенокардии боль всегда отличается следующими признаками: носит характер приступа, т.е. имеет четко выраженное время возникновения и прекращения, затихания возникает при определенных условиях и обстоятельствах. Условия появления приступа стенокардии напряжения: чаще всего - ходьба (боль при ускорении движения, при подъеме в гору, при резком встречном ветре, при ходьбе после еды или с тяжелой ношей), но также и иное физическое усилие, или значительное эмоциональное напряжение. Обусловленность боли физическим усилием проявляется в том, что при его продолжении или возрастании неотвратимо возрастает и интенсивность боли, а при прекращении усилия боль стихает или исчезает в течение нескольких минут.



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