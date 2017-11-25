Правильное питание спасет 1 миллион жизней ежегодно

Согласно данным Американской ассоциации сердца, замена рафинированных углеводов и насыщенных жиров на полиненасыщенные (растительные) жиры может спасать около 1 миллиона жизней ежегодно.

Эксперты подчеркивают, что связь между употреблением насыщенных жиров и риском сердечнососудистых заболеваний четко задокументирована, но при этом влияние различных типов жиров на здоровье человека является более сложным.

Новый анализ, охватывающий почти все страны мира, показал, что простые изменения рациона помогут снизить заболеваемость и медицинские расходы, а также продлят жизнь миллионам из нас.

Анализ охватывал 186 стран и учитывал результаты всех долговременных научных исследований в данной области.

«Сегодня во всем мире политики осознают вред насыщенных жиров для здоровья населения, и во многих странах уже проводят различные мероприятия. Мы считаем, что наиболее эффективной стратегией будет одновременное повышение уровня потребления полиненасыщенных (растительных) жиров со снижением рафинированных углеводов, насыщенных (животных) и транс-жиров», - пишут исследователи на страницах Journal of the American Heart Association.

Польза ненасыщенных жиров

Ведущий автор исследования доктор Дариуш Мозаффариан (Dariush Mozaffarian) говорит, что не все жиры обязательно «плохие»; просто ни одним из типов жиров не нужно злоупотреблять. Но биологический профиль насыщенных и транс-жиров сильно отличается от ненасыщенных, и первые два нужно строго ограничивать.

Важно помнить, что жиры необходимы для нормального функционирования нашего организма. Жиры не только используются в качестве источника энергии, но и оказывают влияние на воспалительный ответ, настроение человека и даже межклеточное взаимодействие («общение»).

Полиненасыщенные жирные кислоты встречаются преимущественно в продуктах растительного происхождения: семенах, орехах, соевых бобах, тофу, а также в жирных сортах рыбы (омега-6).

Употребление достаточного количества таких жиров нормализует уровень холестерина, снижает риск сердечнососудистых заболеваний, в том числе коронарной болезни сердца, инфаркта и инсульта. Есть данные, что полиненасыщенные жиры предотвращают сахарный диабет 2 типа.

Жиры и болезни сердца: мировые масштабы проблемы

Вот некоторые впечатляющие цифры, приведенные авторами последнего исследования:

•10,3% всех смертей в результате коронарной болезни сердца (712 000) в мире напрямую связаны с недостаточным употреблением ненасыщенных жирных кислот.

•3,6% всех смертей в результате коронарной болезни сердца (251 000) связаны с избыточным употреблением насыщенных жиров. Заметная разница между первым и вторым пунктом отражает выраженные защитные свойства ненасыщенных жиров.

•7,7% всех смертей в результате коронарной болезни сердца (537 000) связаны с чрезмерным употреблением транс-жиров, которые добавляются в выпечку и фастфуд, а в некоторых странах мира до сих пор используются как основной кулинарный жир.

•Самая высокая в мире (!) смертность от коронарной болезни сердца в результате нехватки омега-6 жирных кислот отмечается в странах бывшего СССР, особенно в одной из них – Украине.

В одной из частей своего исследования доктор Мозаффариан сравнивал показатели смертности за 1990 и 2010 год, обнаружив существенные различия:

•Смертность в результате дефицита омега-6 кислот снизилась на 9% (но не в странах бывшего СССР)

•Смертность в результате злоупотребления насыщенными жирами снизилась в среднем на 21%

•Смертность в результате злоупотребления транс-жирами выросла на 4%

«Люди продолжают думать, что транс-жиры – это проблема исключительно богатых стран, связанная якобы только с фастфудом. Но на самом деле в странах с низким уровнем дохода, таких как Индия, страны Африки или Ближнего Востока, широко распространены дешевые кулинарные жиры, на которых предпочитают готовить как дома, так и в местах общественного питания», - говорит Мозаффариан.

Благодаря строгим законодательным мерам смертность в результате злоупотребления транс-жирами в богатых странах снижается, а в бедных странах проблема только набирает обороты, прежде всего из-за экономического положения населения и отсутствия внимания со стороны властей.



medbe.ru