Воздушный ультразвук опасен для здоровья

Вы когда-нибудь испытывали тошноту в ожидании поезда на перроне?

Или у вас возникала внезапная головная боль во время шоппинга?

Эти и многие другие неприятные явления ученые могут объяснить воздействием невидимого и опасного врага – воздушного ультразвука.

Как сообщается в новом выпуске Proceedings of the Royal Society A, большинство людей даже не догадываются о том, что они повсюду окружены ультравысокочастотными звуковыми волнами (VHF) и воздушным ультразвуком (US), которые способны вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Воздействие этих волн может стать причиной головной боли, мигрени, тошноты, головокружения, звона в ушах. Именно о таких симптомах сообщают работники вредных производств, связанных с бурением и т.п.

В Великобритании современными нормами допускается воздействие на человека воздушного ультразвука частотой выше 20 килогерц, то есть за пределами слышимости. Тем не менее, по словам профессора Тима Лейтона (Tim Leighton) из Университета Саутгемптона, эти нормы применимы только на рабочих местах, где сотрудники понимают риск и используют защитные средства.

«Нынешние руководства основаны на скромной доказательной базе, которая была собрана еще 40 лет назад и уже тогда считалась недостаточной для окончательных выводов, однако сегодня мы на эту базу опираемся», - отмечает исследователь.

Невидимая угроза в общественных местах

Для своего последнего проекта профессор Лейтон использовал специальное приложение для смартфонов, которое в виде спектрограммы показывает уровень звуков, окружающих человека в любом месте.

Запись велась в различных общественных местах Саутгемптона и его окрестностей, включая остановки автобусов, библиотеки, музеи, спортивные стадионы, вокзалы – в местах, где люди чаще всего сообщают о подозрительных симптомах возможного ультразвукового воздействия.

Профессор говорит, что в таких местах имеется множество потенциальных источников воздушного ультразвука, включая громкоговорители, системы безопасности и сенсоры раздвижных дверей.

Анализ полученных спектрограмм показал, что во всех общественных местах зафиксировано воздействие на человека VHF/US с частотой более 20 килогерц. Хотя это и не противоречит современным британским нормам, профессор Лейтон называет такую ситуацию недооцененной угрозой здоровью людей.

Он считает, что очень важно правильно идентифицировать, связаны ваши симптомы в таких местах с воздействием ультразвука или с чем-то другим. Это должно стать первым шагом к пониманию проблемы.

«Сегодня просто необходимо дальнейшее изучение потенциального вреда воздушного ультразвука для здоровья человека. Нынешний уровень развития аудиологии, ее оборудование и стандарты позволяют справиться с этой задачей», - призывает профессор в своей статье.



medbe.ru