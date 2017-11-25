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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Наращивание ногтей: советы
    Опубликовано: 2017-11-25 11:04:32

    Когда очень хочется иметь шикарные длинные ногти, а свои при достижении определенной длины начинают благополучно ломаться, расстраиваться не стоит. Не свои, так искусственные! Для этого и придумали наращивание ногтей.

    Под этим названием скрывается несколько имеющихся на сегодняшний день технологий наращивания ногтей. Самый простой и доступный для всех способ - накладные ногти. Продаются в любом магазине, разнообразной формы, длины и цветов. На обезжиренные ногти кладут лак-основу, затем клей и прикрепляют зачищенный накладной ноготь из пластика или нейлона, подтачивают его и корректируют. Часто выглядит совершенно неестественно.

    Прикрепление только искусственных кончиков - свободный край ногтя слегка зачищается, наконечник обтачивается, ему придают форму края ваших ногтей. Затем наконечник прижимается к краю с помощью клея, шов полируется и снова наносится клей. Иногда для укрепления кончика используются тканевые технологии (лен, шелк, стекловолокно), когда из ткани вырезается кусочек и ноготь оборачивают тканью, затем расправляют деревянной палочкой , смоченной в жидкости для снятия лака. Излишки ткани срезают и наносят слой защитной грунтовки, потом накладывается эмаль и средство для закрепления лака. Держатся недолго, но возможно повторное использование искусственных кончиков.

    Наращивание ногтей с помощью моделирования различными материалами, наиболее популярными из которых сегодня является акриловая масса и специальный прочный гель (или смола). В результате такого наращивания получают гибкие и прочные, эластичные и упругие ногти. Акриловые ногти, так же как и гелевые, выполняют на формах и на типсах.

    Первый вариант возможен только в тех случаях, когда есть свободный край ногтя, который и удлиняют. С помощью специальной формы, которую подставляют под ногтевую пластинку, создают продолжение настоящего ногтя. После того как ноготь был удлинен, сверху наносится еще один слой массы, чтобы сделать переход незаметным, а ногтевую пластинку - максимально устойчивой к внешним воздействиям.

    Акриловая масса быстро застывает. Внешне, при хорошем исполнении работы, отличить ее от настоящего ногтя нельзя. С помощью специальных порошков, которые добавляют в массу, ногтю придают естественный цвет.

    Достоинством акрила является то, что его легко снять. С помощью специального растворителя масса растворяется и легко снимается. Недостатком акриловой массы является ее "стоматологический" запах, который затем выветривается

     

     nedug.ru
     
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