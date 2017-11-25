Какие симптомы рака

Рак — одна из самых тяжелых разновидностей злокачественной опухоли, когда соматические клетки выходят из-под иммунного контроля организма, начинают быстро размножаться и вытесняют здоровые клетки. Зараженные клетки разносятся по организму кровью и образуют а различных его тканях метастазы, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Симптомы рака. Отмечаются следующие симптомы.



Необъяснимое похудание. У большинства людей, больных раком, происходит потеря веса в определенный период болезни. Необъяснимое похудание на 4-5 кг может быть первым признаком рака, особенно рака поджелудочной железы, желудка, пищевода или легкого.

Повышение температуры (лихорадка). Повышение температуры часто наблюдается при раке и наиболее часто при распространенном процессе. Почти у всех больных раком возникает лихорадка на каком-либо этапе болезни, особенно если лечение оказывает влияние на иммунную систему и повышает восприимчивость к инфекциям. Реже повышение температуры может быть ранним признаком рака, например, при болезни Ходжкина (лимфогранулематозе).

Повышенная утомляемость. Повышенная утомляемость может быть важным симптомом по мере прогрессирования заболевания. Однако утомляемость, слабость может возникнуть и на раннем этапе, особенно если рак вызывает хроническую потерю крови, что встречается при раке толстой кишки или желудка.

Боль. Боль может являться ранним признаком нескольких опухолей, например, костей или яичка. Чаще всего, однако, боль - это симптом распространенного процесса.

Изменения кожи. Кроме опухолей кожи, некоторые виды рака внутренних органов могут вызывать видимые кожные признаки в виде потемнения кожи (гиперпигментации), пожелтения (желтухи), покраснения (эритемы), зуда или избыточного роста волос.

Специфические признаки и симптомы рака.

Нарушение стула или функции мочевого пузыря. Хронические запоры, понос или изменение количества кала может указывать на наличие рака толстой кишки. Боль при мочеиспускании, наличие крови в моче или изменение функции мочевого пузыря (более частое или более редкое мочеиспускание) могут быть связаны с раком мочевого пузыря или предстательной железы. Об этих изменениях необходимо срочно сообщить врачу.

Незаживающие рана или язва. Злокачественные опухоли кожи могут кровоточить и напоминать рану или язву. Длительно существующая язва во рту может оказаться раком полости рта, особенно у тех, кто курит, жует табак или часто употребляет алкоголь. Язвы на половом члене или во влагалище могут быть как признаками инфекции, так и раннего рака и поэтому должны быть обследованы.

Необычные кровотечения или выделения. Необычные кровотечения могут появиться на фоне раннего или запущенного рака. Кровь в мокроте может быть признаком рака легкого. Кровь в кале (или наличие темного или черного кала) может быть признаком рака толстой или прямой кишок. Рак шейки матки или самой матки может привести к кровотечению из влагалища. Кровь в моче - признак возможного рака мочевого пузыря или почки. Выделение крови из соска может быть признаком рака молочной железы.

Уплотнение или опухолевое образование в молочной железе или других частях тела. Многие опухоли можно прощупать через кожу, особенно в молочной железе, яичках, лимфатических узлах и мягких тканях тела. Уплотнение или опухолевое образование могут быть первыми признаками раннего или запущенного рака. О любой такой находке необходимо сообщить врачу, особенно если Вы это обнаружили только что или опухоль (уплотнение) стала увеличиваться в размерах.

Нарушение пищеварения или затрудненное глотание. Хотя эти симптомы могут встречаться при различных состояниях, они в то же самое время могут указывать на наличие рака пищевода, желудка или глотки.

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