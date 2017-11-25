Лечение псориаза народными средствами

Псориаз – воспалительное заболевание кожных покровов, иногда суставов. При заболевании псориазом страдает верхний слой кожи, он отмирает значительно быстрее, чем здоровая кожа. Верхний слой кожи отмирает за 4-5 дней, когда процесс созревания и отмирания клеток здоровой кожи составляет от 25 до 30 дней.

Кожа, пораженная псориазом, покрыта мелкими красноватыми пятнами с белыми чешуйками.



Виды псориаза:



1. Пятнистый псориаз. Пятнистый псориаз встречается в 80 % случаев заболевания псориазом. Пятнистый псориаз сопровождается появлением мелких красных пятнышек, которые могут увеличиваться в размере. Мелкие пятна покрыты чешуйками кожи и могут появляться на волосистой части головы, локтях, коленях.

2. Каплевидный псориаз. Такой вид псориаза проявялется в виде мелких красных пятнышек, рассыпанных по всей поверхности тела. Каплевидный псориаз может плавно перейти в пятнистый.

3. Гнойничковый псориаз. Обычно такому виду псориаза подвержены стопы ног и кисти рук. Гнойнички доставляют много неприятностей заболевшему. Такой псориаз может сопровождаться общим недомоганием.

4. Псориатическая эритродермия. При таком псориазе все тело человека представляет из себя сплошное красное пятно. Кода стянута, шелушится. Больной ослаблен, повышается температура.

5. Артопатический псориаз – поражение суставов. Моет возникать ограниченность движения, особенно страдают суставы стоп и кистей.

6. Псориаз волосяной части головы, ногтей, складок кожи.

Причины псориаза.

Основной причиной заболевания псориазом считается наследственность. Если одни из родителей болеет псориазом, то шанс болезни у ребенка составляет 25%, если оба, то 65%. Причинами псориаза также могут стать: нервные стрессы, вирусы.



Симптомы псориаза:





- на коже появляются розовые пятна;

- на месте поражения кожи ощущается сухость;

- сильный зуд;

- кожа трескается;

- пораженная кожа начинает кровоточить и может возникнуть боль.



Профилактика заболевания.

Псориаз может обостряться в зависимости от времени года. В зимнее время и весной, особенно ранней, симптомы псориаза увеличиваются.

Летом полезно проводить больше времени под солнечными лучами, но также следует следить за активностью солнца. Самое лучшее время до 11 и после 17.00. Не следует много загорать. Солнечный ожог может усугубить ситуацию.

Важно следить за своим питанием. Следует исключить из рациона жареные, жирные блюда, пряности. Алкоголю так же нет места в рационе питания.

Занятия спортом, обливания и закаливания помогут уменьшить проявления псориаза.



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