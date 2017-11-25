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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Лечение простуды народными средствами
    Опубликовано: 2017-11-25 12:44:03

    Простуда - воспаление верхней части дыхательных путей (носа, зева, горла), которому способствуют различные вирусы. Группа вирусов, вызывающих ОРВИ (острую респираторно-вирусную инфекцию), в данный момент насчитывает несколько сотен представителей. В период эпидемий гриппа и сопутствующих ОРВИ среди населения циркулируют несколько самостоятельных видов и типов возбудителей: за год количество истинного гриппа (в основном грипп А) составляет около 28% , негрипозных ОРВИ - до 80% всей заболеваемости, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Заражение вирусом простуды может происходить двумя путями.
    Если на ваши руки попали выделения из носа больного. Например, ваш товарищ высморкался, поздоровался с вами, а вы этими руками потерли нос и заболели.
    Реже простуда передаётся воздушно-капельным путём – это когда при разговоре с заболевшим человеком на вас попадают мельчайшие капли, содержащие вирусы.
    Самый заразный период простуды – это первые два дня от появления симптомов. Другими словами, это лучшее время доказать всем свою стойкость, заразив весь коллектив.

    Симптомы простуды.
    После заражения проходит 1-3 дня, прежде чем инфекция даёт о себе знать. Первые симптомы включают дискомфорт в носу и горле. Чуть позже появляется насморк и чихание. Чаще всего лихорадки нет, но температура всё-таки может подниматься в начале заболевания. При появлении насморка – выделений из носа много они прозрачные, водянистые и буквально текут из носа. Спустя некоторое время выделения из носа могут стать более густыми желто- зелёными. У многих людей ко всему прочего появляется кашель, который проходит в течение 4-10 дней, но может длиться дольше.

     

    Для профилактики простуды необходимо придерживаться простых правил: одеваться по погоде, избегать переохлаждения, поддерживать иммунитет, избегать стрессов, правильно питаться и полноценно отдыхать, не злоупотреблять вредными привычками, чаще бывать на свежем воздухе, закаливаться.

    nmkd.ru

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