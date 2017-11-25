Лечение парадонтита народными средствами

Большинство пациентов, которые обращаются за стоматологической помощью, жалуются на воспаление десен. Проявления этого заболевания люди замечают во время чистки зубов. Основные жалобы, на кровоточивость десен.

Различия между парадонтитом и парадонтозом

Пародонтом врачи стоматологи называют все ткани полости рта вокруг зубов, а заболевания десен воспалительного характера, называют парадонтитом. Заболевания десен характеризуется разрушением структуры всего альвеолярного отростка обеих челюстей, так как процесс зачастую носит системный или общий характер. Усугубляет заболевание пародонта наличие на зубах налета и зубного камня, вследствие плохой гигиены полости рта. Во время не излеченный парадонтит может повлечь потребность в реставрации зубов и других сложных стоиматологических процедурах.

Симптомы парадонтита. На начальных стадиях заболевание проявляется кровоточивостью дёсен, ослаблением зубной связки, в редких случаях вязкой слюной. Если пациент не занимается профилактикой и лечением данного заболевания со временем зубы могут, расшатывается и даже выпадать.

Худшие проявления парадонтита это - гнойные выделения из десневых карманов, и неприятный запах из полости рта, могут возникать свищи на поверхности десны, увеличиваться болезненность лимфатических узлов под челюстью.

Профилактика парадонтита в высоком уровне гигиены полости рта, использование жёсткой щетки, употребление в пищу яблок, моркови, удаление зубного налета, камней, а также своевременное пломбирование зубов пораженных кариесом. Для профилактики пародонтита необходимо регулярное обследование у своего стоматолога гигиениста, и проведение чистки зубов скалером.



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