Папиллома: что делать

Папиллома - это класс опухоли, она развивается доброкачественно из плоского эпителия и выступает над поверхностью кожи в виде сосочка. Папилломы мы сможем обнаружить на коже, слизистой оболочке полости рта, носа, придаточных пазух носа, глотки, на голосовых связках, в мочевом пузыре и др. тогда папиллома более вероятно имеет вирусную этиологию. Папиллома представляет собой нарост, величиной до 1-2 см плотную или мягкую опухоль на ножке. Можно заметить, что поверхность папилломы неровная, напоминает цветную капусту.

Симптомы появления папилломы могут вообще отсутствовать, поэтому большинство мужчин и женщин не знают, что являются носителями данного вируса. Могут представлять собой жжение и боли в области гениталий, причем болевые ощущения могут возникать при проникновении пениса внутрь влагалища и простых прикосновениях. Симптомами могут также служить необычные выделения. Наиболее явным симптомом является образование самой бородавки, которое врач может обнаружить при осмотре. Также признаки папилломы могут быть обнаружены биопсией шейки матки. Но наиболее точным методом определения генитальной папилломы является тест на существование в организме ее ДНК.

Профилактика папилломы.

Вирус папилломы человека передается половым путем, основную роль в профилактике заболевания играет соблюдение гигиены и разборчивости половой жизни, использование барьерных средств контрацепции. Значительно повышают риск развития папилломы снижение иммунитета и курение. Выявление носительства вируса во время беременности сопряжено с повышенным вниманием к способу родоразрешения, исключающему инфицирование плода.



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