Федерація роботодавців України: у першому півріччі 2017 року мораторій на перевірки обійшовся бізнесу в понад 3,5 млрд грн штрафних санкцій

У першому півріччі 2017 року контролюючі органи наклали на підприємства та їхніх посадових осіб за різного роду порушення законодавства штрафів на рекордну суму - у понад 3,5 млрд грн. Це в сім разів більше, ніж за аналогічний період 2016 року. Про це йдеться в аналітичному звіті Федерації роботодавців України (ФРУ). Звіт підготовлений на основі інформації міністерств та відомств, які згідно доручення прем’єр-міністра з 2013 року зобов’язані повідомляти ФРУ про результати діяльності в сфері державного нагляду.

В ФРУ відзначають, що в умовах обмеження на перевірки бізнесу, кількість планових перевірок зменшилася з 83,3 тис. (I півріччя 2016 р.) до 28,2 тис. (I півріччя 2017 р.). Це майже в три рази. Натомість контролери вирішили компенсувати такий законодавчий «недолік» позаплановими перевірками. Кількість таких перевірок збільшилась на 10% – з 60,4 тис. у першій половині 2016 року до 66,5 тис. за аналогічний період нинішнього року. Причому найбільше збільшилася кількість позапланових перевірок за зверненнями фізичних та юридичних осіб: в 1,45 рази – з 14,9 тис. до 21,6 тис.

Як підрахували в ФРУ, незважаючи на мораторій, у січні-червні 2017 року на одну перевірку припало біля 36,6 тис. грн фінансових та адміністративних санкцій, тоді як у першому півріччі 2016 року цей показник склав лише 3,5 тис. грн.

Серед «чемпіонів» з накладення фінансових санкцій на суб’єктів господарювання, за даними ФРУ - Антимонопольний комітет України, Державна фіскальна служба та Державна служба України з питань праці, на планові перевірки яких, відповідно до Закону, обмежень не існує.

Тобто мораторій на перевірки як такий себе вичерпав – з таким висновком виступають в ФРУ. Адже він приніс бізнесу більше шкоди, ніж користі. До того ж, у випадках дійсного порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства терміново його перевірити за умов діючих законодавчих обмежень вкрай важко.