Беженцы меняют маршруты на пути в Европу

Число беженцев, прибывших в Италию в 2017 году, уменьшилось, но растет их поток в Испанию и Грецию.

С середины 2017 года беженцы изменили маршруты, по которым переправлялись в Европу. Об этом сегодня в Брюсселе заявила директор европейского бюро Управления Верховного комиссара ОНН по делам беженцев (УВКБ) Паскаль Моро, сообщает Deutsche Welle.

"Значительно меньше беженцев попадает в Италию. Их путь теперь начинается не в Ливии, а в Тунисе, Турции или Алжире", - подчеркнула Моро.

Согласно отчету УВКБ, число беженцев, прибывших в Испанию в период с июля по сентябрь 2017 года, возросло на 90% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В основном, это выходцы из Марокко, Кот-д'Ивуара, Гвинеи и Сирии.

"Вновь растет нагрузка на Грецию. В сентябре морским путем в эту страну прибыли 4800 человек. В последний раз такая цифра фиксировалась в марте 2016 года. Причем две трети от числа беженцев, добравшихся до Греции, составляют женщины и дети", - отмечаеься в сообщении.

Всего согласно данным УВКБ, в 2017 году в Европу без сопровождения прибыли 15200 несовершеннолетних беженцев.

УВКБ также фиксирует увеличение числа беженцев, направляющихся на Кипр, а также через Черное море из Турции в Румынию.

По-прежнему высоко и число жертв нелегальной миграции. Согласно отчету в 2017 году на морских маршрутах погибли или пропали без вести около 3000 человек. Еще 57 беженцев исчезли или погибли по суше.

Страны Европейского Союза приняли в пять раз больше мигрантов из Турции, нежели это было изначально оговорено в соглашении по беженцам, заключенным с правительством в Анкаре.

ЛIГАБiзнесIнформ