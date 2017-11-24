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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Минфин изменил оценку рисков для налоговых накладных
    Опубликовано: 2017-11-24 15:00:26

    Минфин внес изменения в критерии оценки степени рисков автоматической системой регистрации налоговых накладных.

    Министерство финансов внесло изменения в критерии оценки степени рисков автоматической системой регистрации налоговых накладных. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

    "Введено автоматическое принятие таблицы плательщика, у которого налоговая нагрузка более 2% и объем поставок товаров или услуг, составленных с 1 января 2017 года в реестре, составляет более 25% от общего объема поставок за соответствующий период", - уточняет Минфин.

    Теперь Государственная фискальная служба будет автоматически обсчитывать данные показателей каждого 10 числа и плательщик сможет узнать о результатах в своем электронном кабинете.

    В министерстве отметили, что внесены изменения в критерии, которые делают невозможными манипуляции с "рисковым составом" (зависимость допустимого процента рисковых товаров в остатке от налоговой нагрузки).

    Градация уровня рискового товара в зависимости от налоговой нагрузки следующая

    - налоговая нагрузка более 3% - допустимое преобладание рискового товара или услуги до 75%;
    - от 2-3 процентов - 60% рискового товара/услуги;
    - от 1,5 - 2 процентов - 50% рискового товара/услуги;
    - от 1 - 1,5 процентов - 40% рискового товара/услуги;
    - от 0,5 - 1 процента - 30% рискового товара/услуги.

    За счет автоматической регистрации технологических карт значительно уменьшится количество плательщиков реального сектора, подпадающих под мониторинг.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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