Минфин изменил оценку рисков для налоговых накладных

Минфин внес изменения в критерии оценки степени рисков автоматической системой регистрации налоговых накладных.

Министерство финансов внесло изменения в критерии оценки степени рисков автоматической системой регистрации налоговых накладных. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Введено автоматическое принятие таблицы плательщика, у которого налоговая нагрузка более 2% и объем поставок товаров или услуг, составленных с 1 января 2017 года в реестре, составляет более 25% от общего объема поставок за соответствующий период", - уточняет Минфин.

Теперь Государственная фискальная служба будет автоматически обсчитывать данные показателей каждого 10 числа и плательщик сможет узнать о результатах в своем электронном кабинете.

В министерстве отметили, что внесены изменения в критерии, которые делают невозможными манипуляции с "рисковым составом" (зависимость допустимого процента рисковых товаров в остатке от налоговой нагрузки).

Градация уровня рискового товара в зависимости от налоговой нагрузки следующая

- налоговая нагрузка более 3% - допустимое преобладание рискового товара или услуги до 75%;

- от 2-3 процентов - 60% рискового товара/услуги;

- от 1,5 - 2 процентов - 50% рискового товара/услуги;

- от 1 - 1,5 процентов - 40% рискового товара/услуги;

- от 0,5 - 1 процента - 30% рискового товара/услуги.

За счет автоматической регистрации технологических карт значительно уменьшится количество плательщиков реального сектора, подпадающих под мониторинг.

ЛIГАБiзнесIнформ