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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Мьянма подписала соглашение с Бангладеш о возвращении рохинджа
    Опубликовано: 2017-11-24 14:00:21

    Около 146 тысяч мусульман-рохинджа бежали в Бангладеш от насилия в бирманском штате Ракхайн.

    Мьянма и Бангладеш подписали соглашение о репатриации мусульман-рохинджа, которые бежали из Мьянмы после вспышки насилия в штате Ракхайн. Об этом сообщает Радио Свобода.

    Согласно заявлению МИД Бангладеш, возвращение беженцев начнется в течение двух месяцев. В ближайшее время будет собрана рабочая группа для обсуждения процедуры репатриации.

    В Мьянме заявили, что перед возвращением на родину рохинджа должны предоставить документы, удостоверяющие личность.

    Пока неизвестно, сколько беженцев получат разрешение на возвращение в Мьянму.

    Одна из последних крупных вспышек насилия в Мьянме зафиксирована в октябре 2016 года: армия начала зачистку пограничных территорий от боевиков группировки, которая, по данным правозащитников Amnesty International, состояла преимущественно из рохинджа. В ноябре представитель ООН в Азии заявил, что в Мьянме происходит "этническая чистка", а правозащитники Human Rights Watch опубликовали спутниковые снимки уничтоженных поселений рохинджа - за пару месяцев были сожжены около 1200 домов, школ и мечетей.

    Около 146 тысяч мусульман-рохинджа бежали от насилия в бирманском штате Ракхайн.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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