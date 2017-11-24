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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Укрзалізниця изучает возможность получения б/у поездов из ФРГ
    Опубликовано: 2017-11-24 13:45:43

    Руководитель Укрзалізниці рассказал о трех вариантах обновления вагонного парка пригородных поездов.

    Укрзалізниця рассматривает три варианта обновления парка пригородных поездов, два из которых связаны с сотрудничеством с Германией. Об этом в ходе онлайн-интервью в пресс-центре LIGA.net заявил и. о. председателя правления УЗ Евгений Кравцов.

    По его словам, Укрзалізниця может получить б/у электрички или б/у дизель-поезда из Германии для дальнейшей модернизации под условия работы в Украине, либо модернизировать украинские составы на собственных производственных мощностях.

    Кравцов подчеркнул, что приоритетным вариантом является именно получение техники: "Не приобретение, а получение. Лучше искать пути получения без оплаты, по крайней мере, в базе уже использованной техники европейских коллег. Прецеденты такие бывают. Сейчас это - часть коммерческих переговоров".

    Калькуляция каждого из проектов близка к завершению, рассказал Кравцов. По предварительным подсчетам, модернизация б/у немецких электричек является наиболее затратным проектом из-за особенностей электрификации железнодорожного сообщения в Германии. Кроме того, немецкому транспорту необходима замена тележек из-за разницы в ширине колеи.

    "У нас есть пример модернизации нашего вагонного парка на заводе, входящим в состав Укрзалізниці. Он показывал себя достаточно успешно. Стоимость - не высокая, около 40 млн грн за 8-10 вагонный состав. Немецкие электрички могут быть дороже", - сказал Кравцов.

    В то же время модернизация немецких дизель-поездов и украинских электричек, скорее всего, может быть сопоставима по стоимости.

    Руководитель Укрзалізниці отметил, что немецкие дизель-поезда находятся в хорошем состоянии, несмотря на то, что проходили модернизацию в 90-е годы и длительное время были законсервированы.

    В конечном итоге, заверил Кравцов, решение будет принято исходя из прагматических соображений - стоимости модернизации.

    Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что бывшие в эксплуатации немецкие региональные дизельные поезда могут появиться в Украине.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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