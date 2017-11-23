Доставка грузов из Китая быстро и надежно

В экономике разных стран торговля занимает очень важное достойное место, в том числе и торговля международная, дающая на внутренние рынки колоссальный приток иностранных изделий широкого спроса. В условиях большой конкуренции все больше предпринимателей привозят свой товар из-за рубежа, дабы заинтересовать покупателей. Сегодня в Украине весьма популярна доставка грузов из Китая — страны, где производится множество различных товаров разного назначения. Привлекает наших предпринимателей Китай тем, что стоимость товаров довольно невысока, а качество всегда гарантировано.

В процессе роста оборотов торговли с Китаем, возрастают и объемы международных грузоперевозок. Ежедневно между странами курсируют многие тысячи тонн различных товаров — от громоздкого оборудования до мелкой бижутерии. Весьма популярны при этом грузовые авиаперевозки, поскольку только авиация может обеспечить явные преимущества, которые другим видам доставки недоступны.

Опытный и высококвалифицированный перевозчик грузов различного назначения из Китая компания «Покупайко» обеспечит быструю и качественную доставку любого груза, а также поможет сделать правильный заказ на Таобао или иных торговых площадках. На официальном сайте компании pokupayko.com присутствует вся необходимая информация о перечнях услуг и условиях перевозок. Компания «Покупайко» делает авиадоставки из различных стран, хотя чаще всего приходится заниматься отправлять грузы авиацией из Китая.

Преимущества авиадоставки при доставке товаров из Китая

Те из покупателей, кто выбрал в качестве способа доставки грузовую международную авиацию, имели на то свои причины. Грузовые авиаперевозки отличаются:

скоростью доставки товара, что является одной из основных причин этого недешевого вида перевозки;

важной характеристикой, из-за которой выбирают авиатранспортирование грузов, является карго. Никакой из других видов транспортировки не сможет обеспечить попадание груза владельцу за два-три дня, особенно это важно, когда товары скоропортящиеся или сезонные.

Существует возможность удешевить расходы на доставку, применив комбинированную перевозку. К примеру, груз доставляется по воздуху в какую-либо близко расположенную к Украине европейскую страну, откуда его уже развозят с помощью автотранспорта. Такой способ занимает на 3-4 дня больше, но стоит гораздо дешевле. Чаще всего таким способом при возят различную электронику, комплектующие и аксессуары для компьютеров и других электронных устройств, продукты питания, вакцины и лекарства.

При доставке груза авиацией очень важно указать кроме обычных данных на товар, еще и его габариты, чтобы можно было правильно рассчитать стоимость услуги, поскольку в самолете кубический метр стокилограммового груза весит условно 167 кг и считается объемным весом. При необходимости сотрудники компании «Покупайко» помогут разобраться в этой системе и рассчитают стоимость перелета вашего груза. Посетите сайт компании и узнайте досконально о предлагаемых услугах и особенностях доставки.