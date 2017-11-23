Порошенко подписал закон о судебной реформе с правкой Лозового

Президент Петр Порошенко уверяет, что подписанный сегодня им закон по судебной реформе — наиболее комплексное реформирование процессуального законодательства за последние 26 лет.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс об административном судопроизводстве Украины и другие законодательные акты (законопроект № 6232), который обеспечит завершение судебной реформы.

Как сообщает пресс-служба президента, этим законом вводятся новые правила судебного процесса в гражданском, хозяйственном, административном судопроизводстве, а также вносятся некоторые изменения в правила уголовного процесса.

"Законопроект был разработан Советом по вопросам судебной реформы с учетом предложений украинских и международных экспертов и призван привести украинские правила судебного процесса в соответствие с лучшей европейской и международной практикой. Это наиболее комплексное реформирование процессуального законодательства за последние 26 лет", — сказано в сообщении на сайте президента Украины.

Одним из основных новшеств закона является определение Верховного Суда как единой кассационной инстанции в Украине и введение нового порядка рассмотрение им дел.

Нормы этого закона расширяют способы судебной защиты и средства доказывания в судебном процессе, обеспечивают его открытость и прозрачность, добросовестность пользования процессуальными правами, компенсацию судебных расходов, разумные сроки рассмотрения дел и правовую определенность и т.д.

Также предусмотрено внедрение системы "электронного суда", которая упростит коммуникацию с судом и уменьшит расходы на содержание судебной системы.

"Изменения, которые вводятся, должны обеспечить эффективное, быстрое и удобное рассмотрение дел в суде. Новые правила судебного процесса будут способствовать более действенной защите прав и свобод граждан и предпринимателей, обращающихся в суд", — отметил заместитель главы Администрации президента Украины и координатор Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов.

Напомним, 3 октября 2017 года Верховная Рада приняла в целом закон о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс об административном судопроизводстве Украины и другие законодательные акты (законопроект № 6232).

Ко второму чтению в данный законопроект было подано 4 383 правки, которые Верховная Рада рассматривала на протяжении трех пленарных недель. Среди этих правок была "правка Лозового", которая вызвала больше всего критики.

Правка Лозового

Народный депутат Андрей Лозовой предложил к закону № 6232 поправку № 109, которой предлагается изменить ряд статей УПК. Профильный комитет при подготовке законопроекта ко второму чтению учел эту правку.

В ст. 219 УПК добавлены положения, которые предусматривают, что срок досудебного расследования исчисляется с момента внесения ведомостей об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследования до дня обращения в суд с обвинительным актом.

Срок досудебного расследования с момента внесения сведений в ЕРДР до дня уведомления лица о подозрении составляет 2 месяца в уголовном производстве относительно уголовного проступка, 3 месяца — относительно преступления небольшой или средней тяжести, 6 месяцев — относительно тяжкого или особо тяжкого преступления.

Досудебное расследование должно быть завершено в течение одного месяца со дня сообщения лицу о подозрении в совершении уголовного проступка, в течение 2 месяцев со дня уведомления о подозрении в совершении преступления.

Ч. 1 ст. 284 дополняется пунктами, согласно которым уголовное производство закрывается в случае, если после уведомления лица о подозрении завершился срок досудебного расследования, за исключением случаев, когда подозрение касается совершения тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни и здоровья человека.

Следователь также обязан будет закрыть уголовное производство, если срок досудебного расследования завершился, и никому не сообщили о подозрении.

В случае отказа судьи в удовлетворении ходатайства о разрешении на обыск жилья или иного владения лица следователь или прокурор не имеют права повторно обращаться к судье с ходатайством о разрешении на обыск того же жилья, если в ходатайстве не указаны новые обстоятельства, которые ранее не рассматривал следственный судья.

Правда, неизвестно в какой редакции эта поправка была учтена во время голосования в целом за законопроект.

Инф. delo.ua