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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Криворожский аэропорт намерен запустить рейсы в Варшаву, Минск и Стамбул
    Опубликовано: 2017-11-23 10:30:54

    Перевозчик планирует летать в Варшаву, Минск и Стамбул, но сначала нужно реконструировать аэродром.
     
    Аэропорт Кривой Рог решил запустить чартерные рейсы в Варшаву, Минск и Стамбул с 2018 года. Об этом сообщил директор аэропорта "Кривой Рог" Игорь Лашин.

    "Ведутся переговоры над внедрением новых рейсов — Варшава, Минск, Стамбул. Это перспектива в следующем году. Но для этого нужно решить вопрос технической модернизации нашего аэропорта, чтобы он отвечал всем европейским требованиям. В частности, приобрести и смонтировать огни приближения", — заявил директор аэропорта.

    По его словам, в декабре в аэропорту будет установлено специальное оборудование, которое даст возможность принимать в Кривом Роге все типы самолетов, в том числе Boeing.

    Напомним, что в марте из Кривого Рога запустили регулярные чартеры в Турцию и Египет.

    Международный аэропорт "Кривой Рог" в первом полугодии 2017 года увеличил пассажиропоток до 14,6 тыс. пассажиров.

    Инф. delo.ua

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