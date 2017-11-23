Криворожский аэропорт намерен запустить рейсы в Варшаву, Минск и Стамбул

Перевозчик планирует летать в Варшаву, Минск и Стамбул, но сначала нужно реконструировать аэродром.



Аэропорт Кривой Рог решил запустить чартерные рейсы в Варшаву, Минск и Стамбул с 2018 года. Об этом сообщил директор аэропорта "Кривой Рог" Игорь Лашин.

"Ведутся переговоры над внедрением новых рейсов — Варшава, Минск, Стамбул. Это перспектива в следующем году. Но для этого нужно решить вопрос технической модернизации нашего аэропорта, чтобы он отвечал всем европейским требованиям. В частности, приобрести и смонтировать огни приближения", — заявил директор аэропорта.

По его словам, в декабре в аэропорту будет установлено специальное оборудование, которое даст возможность принимать в Кривом Роге все типы самолетов, в том числе Boeing.

Напомним, что в марте из Кривого Рога запустили регулярные чартеры в Турцию и Египет.

Международный аэропорт "Кривой Рог" в первом полугодии 2017 года увеличил пассажиропоток до 14,6 тыс. пассажиров.

Инф. delo.ua