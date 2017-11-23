Чашка чая в день полезна для сердца

Всего лишь одна чашка чая в день способна поддержать ваше сердце.

В этом уверены авторы недавнего исследования, презентованного на встрече АНА.

Сотрудники Больницы Джона Хопкинса в Балтиморе (США) сообщают, что одна чашка чая в день на 35% снижает вероятность инфаркта миокарда и других крупных сердечнососудистых событий.

Ученые не делали различий между черным и зеленым чаем, объединяя оба напитка.

Они объясняют возможный защитный эффект чая тем, что его биофлавоноиды замедляют отложение кальция на внутренней поверхности коронарных артерий. Всем известно, именно с этих патологических отложений начинаются такие серьезные проблемы, как ишемическая болезнь сердца.

«Мы видим, что умеренное потребление чая предотвращает отложение кальция в артериях, значительно уменьшая вероятность сердечнососудистых событий в долгосрочной перспективе. Тем не менее, это было обсервационное исследование, и мы не можем окончательно доказать причинно-следственную связь», - говорит доктор Элиот Миллер (Elliott Miller), специалист по внутренним болезням, автор исследования.

Доктор Миллер и его коллеги презентовали свои результаты во вторник на встрече Американской ассоциации сердца, которая прошла в Финиксе.

По заверениям Миллера, он и его команда провели независимое исследование и не получали финансовых средств от заинтересованных коммерческих структур. В ближайшем будущем детали их работы будут опубликованы в научной прессе.

В ходе этой работы доктор Миллер анализировал истории болезни 6000 мужчин и женщин, начиная с 2000 и по 2011 год. На момент включения в исследование все они имели совершенно здоровые коронарные артерии.

Ученые подсчитывали случаи инфаркта миокарда, инсульта и внезапной сердечной смерти, а также периодически определяли состояние их коронарных артерий при помощи компьютерной томографии (КТ).

Оказалось, что перечисленные события на треть реже отмечаются у тех людей, которые ежедневно выпивают всего одну чашку чая. У тех участников, которые выпивают по 2-3 чашки в день, ученые наблюдали выраженные положительные изменения в коронарных артериях.

Миллер считает, что еще большие дозы чая ведут к еще более существенным положительным изменениям, однако таких любителей чая в проекте было очень мало, поэтому значимой выборки не получилось.

«Мы вдохновлены результатами своей работы, хотя рановато делать окончательные выводы и советовать чай для оздоровления сердца. Возможно, чай действительно защищает от инфаркта, а быть может, просто более здоровые люди чаще пьют чай, и никакого лечебного эффекта здесь нет», - предупреждает Миллер.



medbe.ru