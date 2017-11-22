У місті Славутич почала працювати найбільша в Україні котельня на біопаливі потужністю 10,5 МВт

Котельня на 40% забезпечує потреби міста у тепловій енергії та гарячій воді. Завдяки використанню відновлюваних джерел енергії м. Славутич за підсумками опалювального сезону зможе зекономити щонайменше 4 млн. грн. Також очікується зменшення споживання природного газу на 7 млн. куб.

Наступний крок після запуску котельні на біопаливі – будівництво біоТЕЦ на відновлюваних джерелах енергії загальною потужністю 12,5 МВт на годину електричної енергії, яка також вироблятиме 25 ГКал/год теплової енергії.

Крім того, неподалік Славутича буде висаджено близько 1 500 га енергетичної верби. Це дасть можливість забезпечити котельню та біоТЕЦ деревинною сировиною.

«Внаслідок реалізації цих проектів буде створено «зелений» енергетичний кластер, і місто Славутич зможе повністю відмовитися від використання природного газу в житлово-комунальному господарстві», – повідомив Іван Надєїн, засновник групи компаній «Укртепло», власника котельні на біопаливі.

За його словами, міська влада Славутича зацікавлена у максимальному використанні відновлюваних джерел енергії, відтак завершити будівництво біоТЕЦ і висадити енергетичну вербу група компаній «Укртепло» планує протягом наступного року.

Відповідний Меморандум про співпрацю Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження в України, Славутицькою міською радою і групою компаній «Укртепло» було підписано 20 листопада.

Меморандум підписали голова Держенергоефективності Сергій Савчук, міський голова Славутича Юрій Фомічев та засновник групи компаній «Укртепло» Іван Надєїн.

Документ діє в рамках Європейської ініціативи «Угода мерів щодо Клімату і Енергії» і відповідно до «Плану Дій Сталого Енергетичного Розвитку» (ПДСЕР). Меморандум визначає принципи і напрями співпраці між його підписантами на 2017 – 2020 роки.