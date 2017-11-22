Полюбите свое тело

Милые дамы! Часто ли вы подходите к зеркалу? И положа руку на сердце - нравится ли вам то, что вы там видите? Отвечу за многих из вас: нет, не нравится. Между нами, это естественно: очень мало женщин, которые всегда довольны своей внешностью.

Но если это недовольство приобретает характер, угрожающий психологическому равновесию женщины, нужно принимать меры. Ведь очень многие личные, семейные, да и сексуальные проблемы возникают у женщин оттого, что они... не любят сами себя. Поэтому первое, что я могу таким женщинам рекомендовать:

ПОЛЮБИТЕ СВОЕ ТЕЛО,

и оно ответит вам взаимностью

Что более всего заботит наших дам? Неверность супруга, непослушание детей, неудачи на работе, сексуальная дисгармония? Вот и нет. Большинство женщин побывали у меня по другому поводу. Все они считают, что абсолютно и бесповоротно некрасивы. А все прочие беды - только следствие этого...

Порой дамы, чтобы освежить чувство собственной неотразимости, наносят визиты своему парикмахеру, покупают новые украшения и модную одежду. Но если причина ссоры со своим телом лежит гораздо глубже, "косметические преобразования" не действуют.

Такие женщины обижены на свое тело, даже ненавидят его: они считают, что оно отталкивает от них любимых, друзей, удачу. У этих женщин одно общее - потухший, без единой искорки, взгляд. Хотя внешне они могут быть разными: полненькими и стройными, высокими и не очень.

Только на лице написано одно и то же - неизменное, как Каинова печать: "Я несчастна, и только потому, что некрасива". А я подвожу каждую из них к зеркалу: "Знаешь, а ведь все наоборот: ты некрасива, потому что несчастна".

Ольга, 24 года

Пришла на прием год назад.

Сверстницы - давно уже жены и матери, а у нее никакой личной жизни. Сильная полнота вследствие нарушения обмена досталась Оле в наследство. И с детства насмешки и тычки, смех за спиной. И доныне постоянное ощущение косых взглядов вслед.

Ближайшие подружки, правда, пытаются ей помочь и делятся секретами обольщения мужчин, но все их советы начинаются одинаково: "Надеваешь юбку мини..."

Излишне говорить, что для Оли такие советы звучат как издевательство. И кажется, спасение одно - похудеть.

Шейпинг, диеты, гербалайф - все позади. Результатов - ноль. И тогда Ольга возненавидела свое тело. И поставила на своей семейной и сексуальной жизни крест.

На прием она пришла только для того, чтобы выговориться: "Я уродка, хуже всех, и ничего уже не изменить!"

Работа с Олей по специальной телесно-ориентированной методике длилась около месяца.

Я не заставлял ее голодать, не "кодировал на похудение". Бог с ним, с похудением!

Наша задача была другой - чтобы Оля научилась любить свое тело, именно в данной оболочке жить активно и радостно. Чтобы она избавилась от ощущения неполноценности, от уверенности в том, что ее тело уродливо и она вынуждена всю жизнь сносить насмешки. Чтобы перестала считать себя непривлекательной, и тогда так перестанут считать другие.

И дело сдвинулось с мертвой точки - появились искорки в глазах, улыбка, грациозность. Вскоре я заметил, что Ольга, поправляя после очередного сеанса перед зеркалом прическу, при этом ЛЮБУЕТСЯ собой.

А вскоре она заявила: "Знаете, я почему-то худею. А ем все!"

Да так и должно было произойти, если Оля поверила: что-то еще может измениться.

Татьяна, 32 года, полная противоположность

Стройная симпатичная женщина.

Пройди она по улице в мини, многие мужчины с вожделением обернулись бы вслед. Но при одном только слове "мини" в глазах Татьяны вспыхивает страх. Она носит очень свободную и закрытую одежду, хотя это совершенно не ее стиль.

Втянутая в плечи голова, резкая походка... Словно специально добивается сходства с пугалом на огороде. Женщина стремится спрятать свое тело "от шеи и ниже", оттолкнуть от него всех мужчин.

Пусть никто его не видит, да и свои бы глаза не смотрели! При таком отношении к своему телу у Татьяны масса сексуальных проблем. О них она говорит так: "Конечно, я же такая страшная, разве такие, как я, могут получать удовольствие от секса?"

У Тани ненависть к своему телу с детства.

В детском садике, который она посещала, в ходу было такое наказание: провинившегося ребенка ставили в угол в присутствии других детей абсолютно голым. А дети, уже знающие, что голышом ходить стыдно, безо всякой жалости хохотали над наказанным. И Танечке, которая тоже подвергалась этому варварскому методу, было невдомек, над чем смеются сверстники: неужели смех вызывает именно ее обнаженное тело? Неужели оно в самом деле настолько позорно и отвратительно, что другого отношения к себе не заслуживает?.. Так она и стала думать. И думает вот уже много лет, будучи не в силах изменить своего отношения. И результат налицо.

Работа по той же методике с Татьяной близится к концу.

Здесь нам было нужно, чтобы Таня перестала бояться себя обнаженной. Помогла в этом и такая вроде бы общеизвестная вещь, как утренняя зарядка. Мы разработали для Татьяны специальный комплекс, чтобы она почувствовала пластику и грацию своего тела, ощутила его красоту и подвижность, чтобы обычные утренние упражнения превратились в маленькое шоу для себя самой.

Еще я рекомендовал Татьяне выбрать и купить хорошую пену для ванны, приятный крем, духи. Доставить приятные ощущения своему обнаженному телу, наполнив ванну ароматной пеной. Подобные мелочи имеют большое значение.



nedug.ru