Порошенко отметил важность сотрудничества с США в сфере кибербезопасности Опубликовано: Президент Украины Петр Порошенко отметил важность сотрудничества Украины и США в сфере кибербезопасности. Об этом он сказал во время встречи с экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, сообщает пресс-служба АП, передает УНН.

Президент поблагодарил за мощную и надежную поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Также собеседники обсудили пути преодоления российской агрессии против Украины.

"Президент отметил особую важность сотрудничества Украины и США в сфере кибербезопасности", - говорится в сообщении.

В свою очередь Р.Джулиани отметил, что со времени его последнего визита в 2004 году в Украине и в Киеве состоялись "впечатляющие изменения".

П.Порошенко также проинформировал собеседника о ходе реформ в Украине. Ирина Матюшенко Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

