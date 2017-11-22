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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Порошенко отметил важность сотрудничества с США в сфере кибербезопасности
    Опубликовано: 2017-11-22 17:30:50

    Президент Украины Петр Порошенко отметил важность сотрудничества Украины и США в сфере кибербезопасности. Об этом он сказал во время встречи с экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, сообщает пресс-служба АП, передает УНН.
    Президент поблагодарил за мощную и надежную поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Также собеседники обсудили пути преодоления российской агрессии против Украины.
    "Президент отметил особую важность сотрудничества Украины и США в сфере кибербезопасности", - говорится в сообщении.
    В свою очередь Р.Джулиани отметил, что со времени его последнего визита в 2004 году в Украине и в Киеве состоялись "впечатляющие изменения".
    П.Порошенко также проинформировал собеседника о ходе реформ в Украине.

    Ирина Матюшенко

    Источник: УНН

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