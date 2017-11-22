Лечение гайморита народными средствами

Гайморит – это воспалительное заболевание, к которому может привести недолеченная простуда, гнилой зуб, искривления носовой перегородки, аллергический насморк, инфекции и врожденные аномалии полости носа. Словом, от гайморита убережен лишь тот, кто не болеет, или, по крайней мере, своевременно лечится.

Гайморит еще называют синуситом, это воспаление гайморовых пазух носа. Гайморовы полости – это маленькие пещерки, которые соединяются с полостью носа. Происхождение гайморита может быть обусловлено бактериями или грибами, в зависимости от происхождения, которое устанавливается при анализе выделений из носа, выбирается тактика лечения. Будьте внимательны и осторожны в процессе самолечения - обязательно обратитесь к врачу, по крайней мере для диагностики, которая может включать в себя взятие анализов выделений из носа, магнитно-резонансную томографию головы (в случае, если есть подозрение на пансинусит или фронтит) или простой рентген. По одной из уже описанных причин инфекция проникает в гайморову пазуху, оседает на слизистой (или проникает с кровью) и вызывает воспаление. Внешне всё напоминает обычный насморк, который долго не проходит. Только врач может определить, что это именно гайморит. Симптомы хоть и напоминают грипп, но отличия все же есть. Во время гайморита слизистая оболочка носа набухает так, что закрывает просвет, ведущий в полость носа, становится трудно дышать, поднимаются давление и температура, начинает болеть голова, портится аппетит, больной чувствует слабость, в это время вас должна насторожить боль вокруг глаз и носа.

Наконец, проявляется главный симптом гайморита – слизь из носа превращается в вязкий гной.

Профилактика гайморита.

Основным правилом при профилактике гайморита, как и при любых других заболеваниях, является повышение иммунитета. Своевременно лечите насморк и кариес зубов, избегайте простудных заболеваний. Очень часто гайморит возникает при искривлении перегородки носа, устранение данного дефекта поможет избежать гайморита.

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