Народные средства от бородавок

Бородавки - это округлые наросты, образующиеся вследствие сильного разрастания эпителия и лежащего под ним сосочкового слоя кожи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Фактически они представляют собой всего лишь небольшие кожные образования вирусного происхождения. Тем не менее, каждую бородавку, если она возникла у ребенка, необходимо показать врачу-педиатру, чтобы убедиться, что это на самом деле бородавка, прежде чем вы возьметесь за ее удаление. Педиатр должен также проверить все необычные или похожие на бородавки наросты на теле вашего ребенка, чтобы быть уверенным, что это не раковое образование.

Различают несколько разновидностей бородавок.



Обыкновенные (простые) бородавки - плотные безболезненные цвета нормальной кожи или серовато-коричневые узелки округлой формы (3-10 мм в диаметре) с шероховатой поверхностью. Излюбленная локализация - тыл кистей и пальцев рук, лицо, волосистая часть головы.

На подошвенной поверхности стоп возникают так называемые подошвенные бородавки; они обычно болезненны и состоят из пучков нитевидных сосочков, окруженных валиком из мощных роговых наслоений, напоминая мозоль. Их возникновению способствует постоянное давление обувью.

Плоские (юношеские) бородавки - мелкие (0,5-3 мм) узелки цвета нормальной кожи или желтоватые, округлые или полигональные с гладкой уплощенной поверхностью, едва выступающие над уровнем кожи. Излюбленная локализация - лицо, тыл кистей. Чаще наблюдаются у лиц молодого возраста, особенно у школьников.

Остроконечные бородавки (кондиломы). Заражение остроконечными бородавками может быть при половых контактах, поэтому их еще называют венерическими.



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