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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Бодибилдинг — это не сдача норматива
    Опубликовано: 2017-09-23 11:24:06
    Многие новички зациклены на том, чтобы как можно быстрее выжать штангу определенное количество раз, а на следующей тренировке обязательно сделать на 1-2 повторения больше. Они совсем не понимают, что цель тренировки заключается не в том, чтобы поднять определенный вес несколько раз, а в том, чтобы качественно нагрузить целевые мышцы.
     
    Для этого нужно знать технику выполнения упражнения и чувствовать работу мышц. Все это приходит с опытом и знаниями, к кому-то раньше, к кому-то позже, а к некоторым никогда...

    Многие упражнения имеют свои нюансы, но в целом вы должны знать следующее правило: выжимать вес нужно взрывным движением, а опускать в исходное положение медленно и подконтрольно. Если вы будете просто «бросать» вес, то лишите себя негативной фазы движения и тем самым замедлите свой прогресс.

    Забудьте про школьные, студенческие или армейские нормативы, привыкайте чувствовать работу целевых мышц!

    sportzal.com

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