Ждем погодков: советы

В нашей стране планировать беременность не принято. Может быть, поэтому на улицах крупных городов появляется все больше и больше колясок-тандемов...



Думаю, мало кто из родителей сознательно мечтает о рождении погодков. Дело это хлопотное, как в моральном, так и в материальном плане. Как правило, повторная беременность мамы шестимесячного грудничка становится для нее полным сюрпризом. Хотя с точки зрения физиологии ничто не мешает здоровой женщине повторно забеременеть сразу после родов. Лактация не является средством предохранения, особенно если первенец находится на смешанном питании.



Специалисты считают, что оптимальный перерыв между родами должен быть не меньше двух лет. И все же не стоит рубить с плеча и идти на прерывание беременности. Самое важное в данной ситуации — правильно рассчитать свои силы и избежать возможных негативных последствий.



Для чего отмерен срок

Если предыдущая беременность протекала хорошо, то, скорее всего, и на этот раз все пройдет гладко. Хотя срок два года взят медиками отнюдь не с потолка — именно такой период необходим для полного восстановления анатомических показателей, а также биохимических и гормональных составляющих организма молодой мамы. Например, существуют определенные риски нарушения кровоснабжения нижних конечностей, так как сосуды, снабжающие их кровью, испытывают синдром постоянного сдавливания, возрастает риск анемии или тромбофлебита. Плюс ко всему во время скорой повторной беременности организм женщины перераспределяет питательные вещества в пользу плода и образования молока, и матери остается меньше необходимого. Существуют и некоторые риски, связанные с развитием будущего малыша. Из-за короткого перерыва между беременностями матка не успевает нарастить необходимый базальный слой, к которому должна прикрепиться плацента. В результате может развиться фетоплацентарная недостаточность, или нарушение кровотока между плацентой и ребенком. Именно поэтому новорожденные детишки нередко склонны к гипотрофии (отставание роста в утробе и малый вес при рождении).

Что делать? Прежде всего пересмотрите свой режим питания и отдыха. Введите в рацион витаминно-минеральный комплекс с двойной дозой микроэлементов (обычно такие рекомендуют при многоплодной беременности). И обязательно включите в свой режим дневной сон — отдыхом необходимо запастись «впрок». Не поленитесь и освойте новые способы релаксации, которые пригодятся вам и после родов. Вы должны научиться восстанавливаться буквально за несколько минут.



Все внимание на роды

Вторые роды с маленьким интервалом, как правило, похожи на первые, только в ускоренном темпе. Особенно внимательными следует быть тем, кто перенес в первых родах кесарево сечение. Маленький интервал между родами автоматически обрекает вас на повторное кесарево. Бдительность стоит проявить и тем, у кого первые роды сопровождались родовой слабостью, разрывами шейки матки или стенок влагалища, кровотечениями различной степени тяжести.

Что делать? Проанализировав проблемные моменты первых родов, вы сможете скорректировать их впоследствии. Ведь успешные роды играют огромную роль в самооценке женщины, а значит, придадут вам сил.



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