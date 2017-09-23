Кто в животике

В мамином животике новоселье — там уютно устроился таинственный жилец! Кто же этот «кто-то»? Хитренький он или капризные весельчак или мечтатель? Мальчик или девочка?



Сколько вопросов и догадок таится в сердцах новоиспеченных родителей! А время идет, и встреча с долгожданным малышом стремительно приближается. Но как тут выбрать подходящее имя или приданое подкупить, если незнакомец сохраняет инкогнито? Можно ли до рождения определить пол ребенка или вообще «заказать» его заранее? Современные технологии (УЗИ и анализ околоплодных вод) позволяют уже на 23—25-й неделе с большой вероятностью предположить, кто, мальчик или девочка, растет в мамином животике. С большой вероятностью — потому что и здесь бывают ошибки, кроме того, кроха может лежать спинкой к аппарату и его половая принадлежность так и останется загадкой до появления на свет, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

А стоит ли вообще делать из этого проблему, или все-таки лучше и разумнее положиться на волю небес, предоставив природе самостоятельно распоряжаться «распределением пола»?



Народная мудрость

Наши прабабушки и прадедушки далеко не всегда смиренно принимали волю небес в лице дарованного малыша, но и сами пытались внести коррективы в процесс зачатия и деторождения. Не избалованные никакими научными открытиями и достижениями, они прибегали к своим «эффективным» способам планирования пола ребенка — молитвам, жертвоприношениям или специфическим ритуальным действиям. При необходимости зачатия мальчика супруг надевал подчеркнуто «мужественный» головной убор во время интимного общения с женой или непосредственно перед этим перевязывал левое яичко. А супруга должна была носить белье, сшитое из набедренных повязок бойцов-чемпионов или подкла-дывать под подушку молоток, дабы родить сильного, смелого и «рукастого» мальчугана. Откровенно говоря, подобные способы серьезному научному исследованию не подвергались, и наверняка у них найдутся как противники, так и почитатели, которые захотят экспериментальным путем проверить их достоверность. Так что карты в руки тем, кто полагается на опыт и «преданья старины»! Не менее богатые исторические корни имеют популярные сегодня «судьбоносные» подходы к планированию пола будущего наследника. Представители подобных направлений полагают, что зачатие и, соответственно, рождение мальчика или девочки заранее запрограммировано в «небесной канцелярии», и родителям остается решить нехитрый вопрос: каким образом подстроиться под «данную программу».

Наиболее практикуемыми «судьбоносными» методами являются многочисленные таблицы, пришедшие к нам из Страны восходящего солнца. В подобных сутрах планирования пола каждая супружеская пара после несложных подсчетов с легкостью может найти календарные даты, идеально подходящие для зачатия сына или дочки. Правда, сегодня с таинственными архивными таблицами довольно успешно конкурируют «новейшие» таблицы с алгоритмами расчета девчачьих и мальчишеских дат. Построены они, как правило, на основе периодичности обновления крови, которое происходит каждые четыре года у мужчин и раз в три года у женщин. На феномене «кровавых обновлений» основан и метод «полового» расчета в нетрадиционной медицине Калмыкии, где с точностью до дня высчитывается возраст родителей к моменту зачатия. Затем возраст отца делится на четыре, а матери — на три, вместе с тем учитываются крупные кровопотери (операции, роды, переливания крови). Полученные десятичные дроби сравниваются, и пол будущего малыша идентифицируется с полом того родителя, у которого показатель больше, то есть кровь «новее». Такие подсчеты не лишены здравого смысла и, надо заметить, в большинстве случаев оказываются верными.



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