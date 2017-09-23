Вес тела — какой он бывает

Многие озабочены проблемой вычисления «нормальной» для себя массы тела, давайте попробуем разобраться, что к чему.

Масса тела — один из показателей физического состояния человека: избыток или недостаток веса может свидетельствовать о различных заболеваниях. Вес тела складывается из скелета, внутренних органов, мышц, кожи, нервной ткани, различных жидкостей, а также содержимого вашего желудка.

Масса тела величина весьма и весьма переменчивая в течение дня. Во время еды и питья все увеличивается, при посещении туалета — уменьшается, поэтому существуют определенные правила взвешивания. Для более точных показателей рекомендуется взвешиваться в одно и то же время по утрам, натощак, с минимумом одежды на теле. Если у вас электронные весы с точным показателем, то вы заметите, что вес зависит от того, насколько плотной была ваша вчерашняя трапеза. Поэтому, для анализа и усреднения результата данную процедуру нужно проводить в течение минимум недели.

Итак, задача выполнена и ваш реальный вес определен. А теперь, хотелось бы узнать, каково отличие реального веса от идеального и от нормального. Эти понятия часто путают, поэтому для начала нужно разобраться с тем, какие же веса вообще бывают.

Нормальный и идеальный вес часто путают. Поэтому вначале нам следует разобраться с тем, какие бывают веса и что они означают.

Реальный вес — усредненная величина, которая выявляется в процессе серии взвешиваний человека.

Безжировой вес — значение, равное разнице между реальной массой организма и массой его жира. Эта величина считается скорее теоретической, так как организм не способен существовать без определенного количества жировой ткани. Но бывают случаи, когда истощение заходит так далеко, что отметка веса опускается даже ниже безжировой. Примером могут служить женщины, страдающие анорексией, которые теряют не только жир, но и другие мягкие ткани. Прежде всего — мышцы.

Минимальный вес — это отметка, ниже которой опускаться строго не рекомендуется, так как это чревато проблемами со здоровьем. Норма содержания жира для женщин — 17-24%, для мужчин — 14-17%. Женщинам легко определить нарушение нижней границы, так как после этого предела у них наступает аменорея (прекращение месячных).

Идеальный вес — это вес, при котором наблюдается идеальное соотношение всех физических параметров, оптимальное функционирование организма и наибольшая продолжительность жизни. Идеальный вес может быть только у тех, кто придерживается исключительно здорового образа жизни.

Но если человек находится в идеальном весе, это вовсе не означает наличие идеальной фигуры. Тем более, что представления об идеале у всех разные и попадают под влияние различных культур, времени, моды, вкусов.

Нормальный вес — это величина, наблюдаемая у большинства людей, которые считаются здоровыми. Но так как огромное количество людей далеки от здорового образа жизни, в большинстве своем нормальный вес превышает идеальный. В среднем, для женщин идеальный вес тела составляет 85% от нормального, а для мужчин — 90%.

sportzal.com