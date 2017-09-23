Знай меру: советы

Есть качки, которые готовы во всем себе отказать ради спорта. Они ничего не знают и ничего не хотят знать, кроме тренировок. Они пропадают в зале с утра и до вечера, позабыв про семью и друзей... Что это?

Проявление какого-то удивительного фанатизма или особо сильной любви к бодибилдингу? Увы, нет. Спортивные психологи квалифицируют это состояние как самую настоящую болезнь психики под сложным названием «психологическая зависимость от тренировок». Со стороны подобное болезненное увлечение тяжестями может показаться очень похожим на наркоманию. Так же, как и наркоман, заболевший качок стремится увеличивать дозу ежедневной нагрузки. Однако, если заглянуть в суть, то прямого сходства не найти. В случае с бодибилдингом и речи нет о чем-то таком, что напоминает наркотическое зелье.

Поначалу психологи пытались применить термин «навязчивость», позаимствованный из практики невропатологов. Но и он не подошел. При заболевании «неврозом навязчивости» мысли человека беспрерывно крутятся вокруг одного и того же предмета, но это никак не сказывается на его поведении. Например, он может целыми днями напролет напряженно думать о тех же упражнениях с тяжестями, но до зала так и не дойдет. А вот с психологической зависимостью от тренировок дело обстоит совсем иначе. Болезнь непременно предполагает действие. Больной качок ни за какие сокровища не пропустит тренировку, пусть даже мир вокруг него рушится. А вот если по какой-то причине поход в зал все же не состоялся, то с качком начинает твориться нечто вроде наркотической ломки. Его мучает неудовлетворенность, вялость, угнетенное состояние духа, раздражительность, а то и тяжелая депрессия. Ему кажется, что мышцы атрофировались, а мускулатура потеряла свою форму. Если дело происходит летом, то такой качок намеренно напяливает на себя рубашку с длинными рукавами, чтобы скрыть «исчезнувшие» мышцы…

Все эти явно ненормальные симптомы и заставили психологов думать, что перед ними не что иное, как разновидность психического расстройства.

По мнению спортивных экспертов, нездоровая зацикленность на тренинге вырастает из естественного, в общем-то, желания отключиться от жизненных проблем.

Порою трудностей становится слишком много. Они наваливаются на наши плечи, и жизнь превращается в невыносимый стресс. Вот здесь-то иного качка и поджидает ловушка. Он идет в зал и видит, что под действием качки трудности как-то мельчают и отступают на второй план.

Секрет в том, что упражнения заставляют организм вырабатывать особый гормон — эндорфин, очень похожий по своему воздействию на общеизвестный морфий. Действие гормона длится недолго — несколько часов, но, что называется, западает в душу. И если качок не нацелен на борьбу с жизненными трудностями, внутренне пасует перед ними, то вскоре начинает использовать тренировки, как способ убежать от реальности. Совсем как наркоман, он садится на иглу… бодибилдинга.

А теперь представьте, что такой качок получает травму. Что ему делать? Как жить дальше? Мир рушится!

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