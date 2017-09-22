Выбираем зимние шины

«Переобувание» в зимнюю резину – ежегодная процедура, которую проводят все автомобилисты, ответственно относящиеся к своему здоровью и целостности своего автомобиля. На сайте https://rezina.ua/shiny/zima/, принадлежащем известной украинским водителям и автовладельцам компании «Rezina.ua», этот процесс описан во всех нюансах. Мы осветим самые общие закономерности сезонной смены покрышек в преддверие наступающей зимы.

Зачем это нужно?

Многие водители меняют шины, даже не задумываясь о причинах, вызывающих необходимость подобной меры. Между тем, такие причины имеются и носят вполне объективный характер:

1. Зимние шины обеспечивают нужную степень сцепления с обледеневшим или заснеженным дорожным покрытием.

2. Сохраняется нормальная устойчивость машины и управляемость транспортным средством.

3. Минимизируется тормозной путь даже на льду.

Поэтому наличие комплекта покрышек для зимы – обязательное условие для каждого уважающего себя автомобилиста.

Особенности выбора

Вместо рекламы раскрученных шинных брендов обратим внимание на условия, в которых предстоит эксплуатироваться конкретному комплекту шин. То есть, будет ли основной трафик приходиться на городские улицы, междугородние трассы или сельскую местность.

Чем менее благоприятные условия ожидают новые покрышки, тем более строгие требования к ним предъявляются. В городе вполне достаточно иметь нешипованные, европейского типа шины. А вот для бездорожья или сельских дорог уже требуется шипованная резина. И не слишком старая, если ей исполнилось больше 2 лет, то её пора менять.

Где покупать?

Автомобильную «обувь» не назовешь дешёвым товаром. Поэтому ценовому фактору всегда необходимо уделят повышенное внимание. Разумным подходом будет приобретение комплекта зимних шин в сетевой торговле, где цены всегда имеют заметно меньшую величину, чем в оффлайн-магазинах. Хорошим выбором будет обратиться за подобными покупками в уже выше упоминавшуюся компанию «Rezina.ua», точнее – в принадлежащий ей одноимённый интернет-магазин. Киевским автомобилистам этот магазин давно знаком и с самой лучшей стороны.

Здесь и цены демократичные, и выбор товара всегда велик. К тому же, штат предприятия состоит из настоящих профессионалов, способных всегда оказать реальную помощь в подборе конкретных образцов зимних покрышек на любые модели автомобилей.

