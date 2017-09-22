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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Легкий способ похудеть действительно существует
    Опубликовано: 2017-09-22 23:24:13
    Неправильное питание, малоподвижный образ жизни, стрессы — всему этому сопутствует накопление лишнего жира на животе, бедрах, ягодицах и появлению «апельсиновой корки». Настало время начинать новую жизнь: изменить питание, заняться спортом, похудеть. И не со следующего месяца или с понедельника, не к весне или к отпуску, не к свадьбе или ко дню рождения подруги, а прямо сейчас! Ведь похудеть — это легко!

    Существует несколько правил, с помощью которых вы можете пресечь накопление нового жира и избавиться от уже осевшего на вашей фигуре.

    Правило № 1 — Уменьшить количество простых углеводов в рационе

    Все сладкое лучше свести к минимуму или вовсе исключить. Помните, что всё лишнее организм просто отложит про запас.

    Правило № 2 — Узнайте, что вы едите

    Изучайте состав продуктов при покупке в магазине. На упаковке можно прочитать много интересного. Старайтесь готовить сами, чтобы знать, что именно вы положили на сковородку.

    Правило № 3 — Ограничьте количество жирной пищи

    Есть плохие жиры, которые приносят организму только вред. Сократите количество насыщенных жиров (жирная и жареная пища).

    Правило № 4 — Не обманывайте себя

    Помните, что все громкие заявления — «Обезжиренный продукт» — не соответствует действительности. В таких продуктах содержатся транс-жиры (искусственные жиры или заменители жиров), которые еще более вредны, чем насыщенные.

    Правило № 5 — Знайте меру

    Не стоит наедаться до отвала. Организм все равно не способен переварить очень большой объем пищи. Лучше разделить большую порцию на несколько приемов.

    Правило № 6 — Цените белки и углеводы

    Углеводы — нужный источник энергии для вашего организма. Налегайте на сложные углеводы, такие как рис, греча, овес, овощи. Белки должны содержать минимум насыщенных жиров: постное мясо, куриные грудки, рыба и морепродукты, яйца.

    Правило № 7 — Осторожней с перекусами

    Будьте предельно внимательны при питании вне дома. Заказывайте только полезные продукты и их сочетания, в составе которых вы более или менее уверены.

    Причина № 8 — Ешьте часто

    Старайтесь в течение всего дня есть часто, но понемногу. Это поможет вам раскрутить обмен веществ. Старайтесь по возможности не пропускать приемы пищи и не подвергать организм длительному голоданию, так как это способствует отложению жира.

    Правило № 9 — Следите за питанием в конце дня

    Последний прием пищи не должен включать в себя углеводы, особенно простые. Перед сном лучше съесть творог или кусок нежирного мяса.

    Правило № 10 — Больше воды

    Жидкости нудно выпивать не менее 1,5-2 л в день. Это очень важно для здоровья иммунной системы.

    Правило № 11 — Кофе для бодрости

    Для хорошего начала дня вам не повредит чашка бодрящего кофе.

    Правило № 12 — Ходите пешком

    Если вы будете ходить пешком хотя бы полчаса в день, это весьма благоприятно скажется на состоянии вашей сердечно-сосудистой системы.

    Правило № 13 — Больше ходите пешком

    Старайтесь ходить пешком как можно дольше. Проработайте себе оптимальный маршрут до работы и замените просмотр вечерних телевизионных новостей пешей прогулкой.

    Правило № 14 — Ходите по лестницам

    Если есть выбор: лифт или лестница, выбирайте последнее. Такой вид нагрузки усилит кровоток и поспособствует сжиганию жира.

    Правило № 15 — Запишитесь в тренажерный зал

    И не только запишитесь, а начните занятия. Только тренировки с отягощением способны одновременно приводить ваши мышцы в тонус и избавлять от излишних жировых отложений.

    sportzal.com

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