Существует несколько правил, с помощью которых вы можете пресечь накопление нового жира и избавиться от уже осевшего на вашей фигуре.
Правило № 1 — Уменьшить количество простых углеводов в рационе
Все сладкое лучше свести к минимуму или вовсе исключить. Помните, что всё лишнее организм просто отложит про запас.
Правило № 2 — Узнайте, что вы едите
Изучайте состав продуктов при покупке в магазине. На упаковке можно прочитать много интересного. Старайтесь готовить сами, чтобы знать, что именно вы положили на сковородку.
Правило № 3 — Ограничьте количество жирной пищи
Есть плохие жиры, которые приносят организму только вред. Сократите количество насыщенных жиров (жирная и жареная пища).
Правило № 4 — Не обманывайте себя
Помните, что все громкие заявления — «Обезжиренный продукт» — не соответствует действительности. В таких продуктах содержатся транс-жиры (искусственные жиры или заменители жиров), которые еще более вредны, чем насыщенные.
Правило № 5 — Знайте меру
Не стоит наедаться до отвала. Организм все равно не способен переварить очень большой объем пищи. Лучше разделить большую порцию на несколько приемов.
Правило № 6 — Цените белки и углеводы
Углеводы — нужный источник энергии для вашего организма. Налегайте на сложные углеводы, такие как рис, греча, овес, овощи. Белки должны содержать минимум насыщенных жиров: постное мясо, куриные грудки, рыба и морепродукты, яйца.
Правило № 7 — Осторожней с перекусами
Будьте предельно внимательны при питании вне дома. Заказывайте только полезные продукты и их сочетания, в составе которых вы более или менее уверены.
Причина № 8 — Ешьте часто
Старайтесь в течение всего дня есть часто, но понемногу. Это поможет вам раскрутить обмен веществ. Старайтесь по возможности не пропускать приемы пищи и не подвергать организм длительному голоданию, так как это способствует отложению жира.
Правило № 9 — Следите за питанием в конце дня
Последний прием пищи не должен включать в себя углеводы, особенно простые. Перед сном лучше съесть творог или кусок нежирного мяса.
Правило № 10 — Больше воды
Жидкости нудно выпивать не менее 1,5-2 л в день. Это очень важно для здоровья иммунной системы.
Правило № 11 — Кофе для бодрости
Для хорошего начала дня вам не повредит чашка бодрящего кофе.
Правило № 12 — Ходите пешком
Если вы будете ходить пешком хотя бы полчаса в день, это весьма благоприятно скажется на состоянии вашей сердечно-сосудистой системы.
Правило № 13 — Больше ходите пешком
Старайтесь ходить пешком как можно дольше. Проработайте себе оптимальный маршрут до работы и замените просмотр вечерних телевизионных новостей пешей прогулкой.
Правило № 14 — Ходите по лестницам
Если есть выбор: лифт или лестница, выбирайте последнее. Такой вид нагрузки усилит кровоток и поспособствует сжиганию жира.
Правило № 15 — Запишитесь в тренажерный зал
И не только запишитесь, а начните занятия. Только тренировки с отягощением способны одновременно приводить ваши мышцы в тонус и избавлять от излишних жировых отложений.