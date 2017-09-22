Легкий способ похудеть действительно существует

Неправильное питание, малоподвижный образ жизни, стрессы — всему этому сопутствует накопление лишнего жира на животе, бедрах, ягодицах и появлению «апельсиновой корки». Настало время начинать новую жизнь: изменить питание, заняться спортом, похудеть. И не со следующего месяца или с понедельника, не к весне или к отпуску, не к свадьбе или ко дню рождения подруги, а прямо сейчас! Ведь похудеть — это легко!

Существует несколько правил, с помощью которых вы можете пресечь накопление нового жира и избавиться от уже осевшего на вашей фигуре.

Правило № 1 — Уменьшить количество простых углеводов в рационе

Все сладкое лучше свести к минимуму или вовсе исключить. Помните, что всё лишнее организм просто отложит про запас.

Правило № 2 — Узнайте, что вы едите

Изучайте состав продуктов при покупке в магазине. На упаковке можно прочитать много интересного. Старайтесь готовить сами, чтобы знать, что именно вы положили на сковородку.

Правило № 3 — Ограничьте количество жирной пищи

Есть плохие жиры, которые приносят организму только вред. Сократите количество насыщенных жиров (жирная и жареная пища).

Правило № 4 — Не обманывайте себя

Помните, что все громкие заявления — «Обезжиренный продукт» — не соответствует действительности. В таких продуктах содержатся транс-жиры (искусственные жиры или заменители жиров), которые еще более вредны, чем насыщенные.

Правило № 5 — Знайте меру

Не стоит наедаться до отвала. Организм все равно не способен переварить очень большой объем пищи. Лучше разделить большую порцию на несколько приемов.

Правило № 6 — Цените белки и углеводы

Углеводы — нужный источник энергии для вашего организма. Налегайте на сложные углеводы, такие как рис, греча, овес, овощи. Белки должны содержать минимум насыщенных жиров: постное мясо, куриные грудки, рыба и морепродукты, яйца.

Правило № 7 — Осторожней с перекусами

Будьте предельно внимательны при питании вне дома. Заказывайте только полезные продукты и их сочетания, в составе которых вы более или менее уверены.

Причина № 8 — Ешьте часто

Старайтесь в течение всего дня есть часто, но понемногу. Это поможет вам раскрутить обмен веществ. Старайтесь по возможности не пропускать приемы пищи и не подвергать организм длительному голоданию, так как это способствует отложению жира.

Правило № 9 — Следите за питанием в конце дня

Последний прием пищи не должен включать в себя углеводы, особенно простые. Перед сном лучше съесть творог или кусок нежирного мяса.

Правило № 10 — Больше воды

Жидкости нудно выпивать не менее 1,5-2 л в день. Это очень важно для здоровья иммунной системы.

Правило № 11 — Кофе для бодрости

Для хорошего начала дня вам не повредит чашка бодрящего кофе.

Правило № 12 — Ходите пешком

Если вы будете ходить пешком хотя бы полчаса в день, это весьма благоприятно скажется на состоянии вашей сердечно-сосудистой системы.

Правило № 13 — Больше ходите пешком

Старайтесь ходить пешком как можно дольше. Проработайте себе оптимальный маршрут до работы и замените просмотр вечерних телевизионных новостей пешей прогулкой.

Правило № 14 — Ходите по лестницам

Если есть выбор: лифт или лестница, выбирайте последнее. Такой вид нагрузки усилит кровоток и поспособствует сжиганию жира.

Правило № 15 — Запишитесь в тренажерный зал

И не только запишитесь, а начните занятия. Только тренировки с отягощением способны одновременно приводить ваши мышцы в тонус и избавлять от излишних жировых отложений.

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