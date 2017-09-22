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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Мозг незрячих видит иначе
    Опубликовано: 2017-09-22 20:44:59
    Голландские ученые провели эксперимент, в ходе которого человек, после инсульта лишившийся зрения, без помощи поводыря успешно прошел импровизированную полосу препятствий, тем самым проявив дар так называемого слепозрения.

    Автор исследования, профессор Беатрис де Гельдер из Университета Тилбурга, отмечает, что ее пациент не видит препятствий, но в состоянии обходить их. Более того, он оказался способен различать человеческую мимику.

    Дело в том, что его глаза по-прежнему действуют, и информация об окружающем мире поступает в мозг в обход поврежденных зрительных центров по альтернативным зрительным трактам.

    Результаты проведенного голландскими учеными исследования могут найти применение в терапии пациентов с мозговыми нарушениями.

    sportzal.com

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